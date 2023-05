40 anni dell’Asilo nido “Arcobaleno”: la nota di D’Angelo

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Lo scorso venerdì 12 maggio la comunità di Sant’Egidio alla Vibrata ha festeggiato i 40 anni di attività dell’Asilo nido “Arcobaleno” insieme alla cittadinanza, al presidente della Provincia Camillo D’Angelo, ai sindaci, alle autorità ed alle educatrici di oggi e di allora che si sono avvicendati in questi anni, oltre agli ormai ultra-quarantenni ex alunni.

“Un servizio fondamentale per la comunità – dichiara il presidente D’Angelo – e una tappa cruciale per lo sviluppo dei bambini e delle bambine che assicura una coerenza educativa in continuità con l’ambiente familiare.”