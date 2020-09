Elezioni Avezzano: De Micheli, Amendola e Zampa a sostegno di Babbo

De Micheli: “Il governo è attento all’Abruzzo, lo dimostriamo con i fatti. Quando Mario Babbo sarà sindaco la collaborazione sarà ancora più intensa”

AVEZZANO – Il sostegno, attraverso un videomessaggio, alla candidatura di Mario Babbo a sindaco di Avezzano da parte di Paola De Micheli, Enzo Amendola e Sandra Zampa, rispettivamente ministra delle Infrastrutture, ministro delle Politiche europee e sottosegretaria alla Salute.

Nel videomessaggio in cui compaiono gli esponenti del governo del Partito Democratico, introdotto dal segretario regionale Michele Fina, De Micheli ricorda la visita in Abruzzo nel febbraio scorso, che comprese anche Avezzano, e gli impegni rispettati: l’investimento sulla viabilità secondaria con 32 milioni alla strade provinciali abruzzesi e 9 a quelle della provincia dell’Aquila; la sospensione dell’aumento delle tariffe e il commissariamento della messa in sicurezza di A24 e A25; la velocizzazione del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara: nei prossimi giorni sarà presentato lo studio di fattibilità. De Micheli ha concluso: “Il governo è attento all’Abruzzo, lo dimostriamo con i fatti. Quando Mario Babbo sarà sindaco la collaborazione sarà ancora più intensa”.

Amendola ha richiamato la battaglia, vinta nell’ambito dell’Unione europea, che permetterà, con quasi 300 miliardi di investimenti tra Recovery Fund e altre misure, la modernizzazione del nostro Paese, dell’Abruzzo, di Avezzano: “Più verde, più digitale, maggiore forza alle piccole e medie imprese”. La città è chiamata a cogliere queste opportunità con progetti ambiziosi.

Zampa ha ricordato che il territorio della Marsica nei prossimi anni “sarà interessato da investimenti nazionali ed europei per il miglioramento dei servizi sanitari, un progetto a cui il governo tiene in particolar modo. Gli ospedali saranno oggetto di interventi strutturali, ci sarà implementazione della medicina del territorio, aumento del personale, innovazione tecnologica dei reparti. La nuova classe dirigente dovrà gestire tutto questo, dovrà essere preparata, capace di tessere relazioni istituzionali significative e avere lungimiranza programmatica. Sostengo la candidatura di Mario Babbo per la sua determinazione e il carattere di grande novità che rappresenta”.