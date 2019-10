Einar incontra i fans e firma gli album all’Outlet Città Sant’Angelo Village

Il 25 ottobre arriva il cantante sarà ospite dell’evento Star Stickers, la grande raccolta di figurine a sostegno della ricerca per studiare, diagnosticare e curare le malattie genetiche rare

CITTÁ SANT’ANGELO (PE) – Il 25 ottobre alle ore 16.30, in occasione dell’evento Star Stickers, la grande raccolta di figurine a sostegno della ricerca per studiare, diagnosticare e curare le malattie genetiche rare, un grande della musica italiana, Einar, sarà l’ospite d’onore dell’Outlet Città Sant’Angelo Village. Sarà un’occasione che permetterà a tutti i fan di incontrare l’artista e farsi autografare il proprio album di figurine.

I fan potranno salire sul palco con Einar per un indimenticabile autografo sull’album di figurine. L’incontro con l’artista avviene in occasione dell’iniziativa Star Stickers, una della più importanti attività di charity mai realizzate da un gruppo di Centri Commerciali a sostegno della ricerca a supporto della Fondazione Telethon e della Nazionale Italiana Cantanti. L’iniziativa, lanciata il 28 settembre scorso presso l’Outlet Città Sant’Angelo Village e in altri 7 shopping Center d’Italia gestiti dalla società CBRE, consiste in una grande raccolta di figurine con più di 70 artisti tra cantanti e cantautori italiani a sostegno della ricerca per lo studio e cura delle malattie genetiche rare.

Come Einar anche Rovazzi, Arisa, Morandi, Gabbani a tanti altri hanno risposto al richiamo della solidarietà, prestando la propria immagine ad una della più importanti attività di charity mai realizzate da un gruppo di Centri Commerciali.

Oltre 4 milioni di figurine saranno distribuite in 8 Shopping Center del territorio nazionale. L’album sarà presentato alla presenza degli artisti della Nazionale Italiana Cantanti, presso le gallerie dei Centri Commerciali insieme a Fondazione Telethon, presente con postazioni dedicate per la distribuzione degli album.

CHI É EINAR

È nato a Cuba, ma vive in Italia fin da bambino: ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 con la canzone “Parole nuove”, dopo aver vinto Sanremo Giovani. Si definisce un cantante autodidatta e prima di Sanremo, aveva partecipato alle selezioni dell’undicesima edizione di X-Factor, senza arrivare alla fase della gara dal vivo, e poi alla 17esima edizione di Amici, dove si era classificato terzo. Tra i cantanti che più lo hanno ispirato nella sua formazione cita spesso Shawn Mendes, Bruno Mars, John Legend, Justin Bieber e Marco Mengoni.