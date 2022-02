Economia circolare e contributi alle imprese: parla la Senatrice Di Girolamo

Prorogato dal 16 al 23 marzi i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR destinati all’economia circolare

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta dalla Senatrice Gabriella Di Girolamo, Capogruppo M5S Commissione VIII Lavori Pubblici Trasporti e Comunicazioni.

“Il Ministero della Transizione Ecologica ha prorogato i termini per la presentazione delle domande per i fondi del PNRR destinati all’economia circolare. Le scadenze previste per metà febbraio sono state spostate al 16 e al 23 marzo, a seconda della linea di intervento. Il bando riguarda la realizzazione di impianti per il riciclaggio dei rifiuti, di cui il Sud Italia è particolarmente carente. La misura è di fondamentale importanza per sviluppare una nuova economia che permetta di recuperare dai nostri scarti materie prime sempre più costose e in grandissima parte importate dall’estero, da destinare alla nostra industria per renderla più competitiva.

Inoltre, l’utilizzo di materie prime riciclate nei cicli produttivi riduce drasticamente i consumi energetici con evidenti ricadute sui costi in bolletta.

La proroga è stata decisa per favorire una maggiore partecipazione di aziende e amministrazioni pubbliche del Centro-Sud, tenuto conto dell’obiettivo di destinare il 60% delle risorse ai territori centro-meridionali. All’11 febbraio, gran parte delle 1.400 domande presentate al Ministero della Transizione Ecologica provenivano da aziende del Centro-Nord e i progetti per i quali è stata presentata domanda di finanziamento ammontavano a 1,6 miliardi di euro sui 2,1 miliardi disponibili. In virtù della proroga, le domande inviate potranno essere integrate o annullate e ripresentate entro il nuovo termine.

Poiché i fondi sono maggiormente destinati al settore pubblico (1,5 miliardi per i Comuni e 600 milioni per le imprese private), invito soprattutto i Sindaci a impegnare i propri uffici per cogliere questa importante e irripetibile occasione di finanziamento”.