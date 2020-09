Ecomob 2020 – Polo Inoltra protagonista con Costadeitrabocchimob

Polo Inoltra ha realizzato una piattaforma digitale di informazione delle linee bus e treno con orari di percorrenza di tutti gli operatori di TPL

PESCARA – É stato il Polo Inoltra uno dei protagonisti di ECOMOB 2020, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile che si è tenuto nei giorni scorsi al Porto Turistico del Marina di Pescara.

In collaborazione con la Camera di commercio Chieti – Pescara, che ha finanziato il progetto, e con il GAL Costa dei Trabocchi, Inoltra ha realizzato infatti una piattaforma digitale di informazione delle linee bus e treno con relativi orari di percorrenza di tutti gli operatori di TPL, che ha facilitato cittadini e turisti negli spostamenti da e verso il mare, agevolando così coincidenze di interscambio modale bus-bike-treno. Il sito web da cui si può accedere al sistema di infomobilità è https://costadeitrabocchimob.it/ che consente di ricercare facilmente la linea di trasporto che soddisfi maggiormente le proprie necessità di spostamento.

“Abbiamo digitalizzato oltre 200 linee bus e treno, grazie al lavoro di tecnici specializzati, responsabili di esercizio delle aziende di TPL, allievi dell’ITS MOST di Ortona ed esperti dei sistemi Google – ha spiegato Alfonso Di Fonzo, presidente del Polo Inoltra – A breve, la mappa informativa della mobilità sulla Corsa dei Trabocchi sarà visibile anche dai motori di ricerca di Google. Un grande impegno del Polo Inoltra e di tutti i partner del progetto Costadeitrabocchimob, per velocizzare la crescita digitale della nostra regione e sviluppare una rete territoriale dei trasporti più efficiente e sostenibile”.

È il secondo anno consecutivo che il Polo di innovazione regionale per il Trasporto e la Logistica sostenibile Inoltra collabora con le istituzioni pubbliche e private al fine di avviare un processo di sviluppo epocale nella mobilità della Costa dei trabocchi. La mission del consorzio Inoltra è infatti la trasformazione digitale del TPL.

“Per questo abbiamo messo in campo – continua Di Fonzo – azioni concrete e, per la prima volta, condivise da tutti gli operatori del trasporto passeggeri, che prestano servizio lungo la Costa dei trabocchi, da Francavilla al mare a San Salvo, con TUA, Sangritana, Cerella per citare aziende pubbliche, e con Napoleone, Civitarese, Tessitore, coordinate dall’azienda che rappresento, la Donato Di Fonzo & f.lli Spa. Nella scorsa edizione di Ecomob abbiamo presentato il primo passo verso una mobilità sostenibile ed intelligente, sperimentando nuovi servizi integrati bus-bike e treno-bike in affiancamento a ciclostazioni di Trenitalia-Legambiente, con prenotazioni via web o smartphone della postazione bike “a bordo”. Abbiamo così consentito a turisti e cittadini di arrivare nei pressi della pista ciclopedonale della Via Verde in bike, evitando di congestionare il traffico automobilistico locale e le spasmodiche ricerche di un parcheggio per recarsi in spiaggia e poi rientrare in bus o treno, e viceversa”.