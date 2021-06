In caso di vittoria la squadra allenata da Lucarelli avrebbe centrato la promozione in Serie D con due giornate di anticipo

CHIETI – É finita 1-1 allo Stadio Angelini tra Chieti Calcio e Avezzano. Festa rimandata per i neroverdi, che in caso di successo, avrebbero potuto comquistare la matematica promozione in Serie D con due giornate di anticipo. Ancora 180 minuti separano, pertanto, la squadra allenata da Alessandro Lucarelli dalla categoria superiore. A sbloccare le marcature ci ha pensato Fabrizi, facendo esultare i tifosi della squadra padrona di casa; poi Pendenza ha riportato allo scadere del tempo il risultato sulla parità facendo rinviare il verdetto. Allo scadere, decisivo il portiere neroverde nel neutralizzare un rigore dell’Avezzano.