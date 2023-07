Eberhard timekeeper ufficiale del Circuito di Avezzano

La manifestazione, che vedrà la presenza di team provenienti da 12 paesi e 103 vetture, si svolgerà dal 5 al 9 luglio

AVEZZANO – Eberhard & Co. sarà timekeeper ufficiale dell’undicesima edizione di “Abruzzo Gran Tour –Circuito di Avezzano”, manifestazione turistica di auto d’epoca inserita a Calendario ASI (Automotoclub Storico Italiano), nel Circuito Tricolore e annoverata tra gli eventi FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), che si terrà dal 5 al 9 luglio 2023.

La manifestazione, che vedrà la presenza di team provenienti da 12 paesi e 103 vetture tra auto sport, spider e barchette (tutte rigorosamente scoperte e costruite fino al 1972), attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della Regione, in particolare della provincia di Teramo fino al Gran Sasso d’Italia passando per il borgo di Castelli e per il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata.

Tra le partecipazioni di rilievo che percorreranno i 750 km del tour, una Alfa Romeo RL Targa Florio, prodotta in soli quattro esemplari, una Lancia Lambda, un Fiat 501 Sport, una Bugatti Type 30 del 1926 e un’Alfa Romeo 6c Touring 2300 Pescara, (anch’essa intitolata ad una storica competizione motoristica Abruzzese). Tra le Sport, una splendida Ferrari da competizione 225S carrozzata Vignale del 1952 e una rarissima Porsche 718 RSK.

In palio per l’equipaggio vincitore del Gran Tour, due particolari Desk Clock della collezione Tazio Nuvolari, l’orologio da tavolo dal look sportivo dedicato al grande “Mantovano Volante”.

Sabato 8 luglio si terrà inoltre la “Rievocazione della Coppa del Fucino”, competizione motociclistica nata proprio ad Avezzano nel 1924 e vinta dal campione dell’epoca Attilio Roccatani su una poderosa Sunbeam 500, che sarà esposta in Piazza Risorgimento assieme ad altre moto centenarie coeve.

Una presenza, quella di Eberhard & Co. ad “Abruzzo Gran Tour – Circuito di Avezzano”, che rinsalda il legame della Maison con il mondo dell’automobilismo d’epoca e con quelle manifestazioni dove la passione per questo settore viene condivisa con autenticità: una passione che custodisce e promuove tanto il legame con la storicità quanto la volontà di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, attraverso happening e iniziative sul territorio.