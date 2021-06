La studentessa ha presentato il suo contributo sull’impatto del Covid sulla salute mentale nella popolazione generale e negli operatori

ROMA – Si è svolta oggi, 18 giugno, a Roma presso il piazzale del Campidoglio, in occasione del Forum Annuale dal titolo “Legalità e cultura dell’etica”, alla presenza di autorità civili e politiche la premiazione degli studenti vincitori del concorso organizzato dai distretti nazionali del Rotary Club, che quest’anno aveva come tema di grande attualità “L’emergenza sanitaria ed economica fra diritti, libertà sospese, solidarietà e interessi comuni”.

Tra gli studenti, é risultata vincitrice la studentessa Alessia Stanchieri, iscritta al terzo anno del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università dell’Aquila che ha presentato il suo contributo, molto apprezzato dalla Giuria, sull’impatto del COVID-19 sulla salute mentale nella popolazione generale e negli operatori ribadendo il concetto che il rispetto delle restrizioni e delle misure anticontagio rappresenta un comportamento etico, anche per salvaguardare la salute della collettività.

Tale riconoscimento è stato di grande soddisfazione per il Rotary Club L’Aquila e per la Commissione Giovani, presieduta dal Prof. Carlo Villante, che ha, assieme al Prof. Massimo Casacchia, coinvolto gli studenti universitari nella riflessione su un tema così complesso, delicato e cruciale per il futuro del nostro paese.

Alla presenza del Sottosegretario alla Giustizia, On.le Avv. Francesco Paolo Sisto, la premazione ha visto la partecipazione della studentessa, che ha vinto un tablet, del Prof. Massimo Casacchia e della Dott.ssa Anna Salza, Docente e Tutor del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università dell’Aquila.

Tale brillante risultato segue a quello relativo alla vincita di sei borse di studio messe a disposizione dal Rotary Club L’Aquila, che hanno permesso a sei studenti della nostra università di seguire nel periodo febbraio-marzo 2021 un prestigioso Master Ciba, nell’ambito dell’iniziativa rotariana “Master & Job”, finalizzato all’acquisizione di preziose competenze professionali in vista dell’auspicato inserimento nel mondo del lavoro, opportunità formativa erogata da Eraclito 2000, con sede a Pisa. Fra i docenti, era incluso anche il Prof. Massimo Casacchia.

La Presidente del Rotary, Dr.ssa Marisa D’Andrea, ha ringraziato la Direttrice del Master, Dott.ssa Diana Pardini, il Referente Distrettuale del Master, Dott. Marco Agujari, e la presidente dell’Associazione Giovani Imprenditori Abruzzo, Dott.ssa Laura Tinari, che, insieme all’ingegner Raffaele Marola, sta identificando delle sedi in cui gli studenti possono svolgere il loro tirocinio presse le imprese del nostro territorio.