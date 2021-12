Duo on Air in concerto a Orsogna: ecco quando

Il concerto si terrà il 17 dicembre presso gli spazi dedicati al Bar Perlage del centro culturale polifunzionale Areté

ORSOGNA – Continuano gli appuntamenti live presso il centro direzionale “Areté” ad Orsogna ideato da Andrea Mascitti, Presidente della Società Italiana di Cultura, inaugurato lo scorso 18 novembre.

Venerdì 17 dicembre, si terrà, presso gli spazi dedicati al Bar Perlage del centro culturale polifunzionale, il concerto del Duo On Air (ingresso ore 20.30, inizio live ore 22.00). L’evento è organizzato dalla Società Italiana di Cultura (affiliata CSEN).

L’ingresso sarà riservato ai soci con la possibilità di realizzare la tessera in loco (costo 10 €).

L’affiliazione resterà valida per un anno per tutte le attività che saranno organizzate presso l’Areté e di conseguenza anche per entrare al Bar Perlage.

Duo acustico piano e voce al femminile, composto da Anna Rosa Solinas e Arianna De Camillis, spazia tra i diversi generi della musica italiana in un emozionante viaggio fra le più belle canzoni di ieri e di oggi.

La struttura Areté è un centro culturale polifunzionale, sede anche di uffici di imprese, con elevate potenzialità di fruizione attraverso i suoi spazi interni ed esterni, immersa nei vigneti orsognesi e con una magnifica vista sulla valle frentana.

“Areté”, inoltre, ha a disposizione una sala riunioni e uffici per il pubblico.

Per seguire le attività del centro:

sito ufficiale www.centroarete.com e sito della Società Italiana di Cultura www.societaitalianadicultura.it.