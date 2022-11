Il duo Colabufalo e Luciani in concerto all’Auditorium Cerulli di Pescara

Domenica 20 novembre IL concerto, organizzato dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” con la collaborazione dell’Associazione “La Favola Bella”

PESCARA – Domenica 20 novembre 2022, alle 17.30, il duo di chitarre da Francesco Colabufalo e Francesco Luciani sarà protagonista del quinto appuntamento con la rassegna Millennials. I due musicisti eseguiranno musiche di Ferdinando Carulli e Mauro Giuliani.

Millennials è la rassegna dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all’Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” in collaborazione con l’Associazione “La Favola Bella”.

Francesco Luciani e Francesco Colabufalo hanno formato il loro duo nel Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara durante l’anno accademico 2021/22 all’interno della classe di chitarra del M° Alessandro Paris. La scelta del repertorio è stata rivolta principalmente al virtuosismo strumentale italiano del primo ottocento, periodo nel quale si è consolidata la formazione del duo di chitarre.

Francesco Luciani ha iniziato gli studi di chitarra classica con gli insegnanti Michela Leone e Matteo Cicchitti presso la Scuola Civica di Musica “F. Fenaroli” di Lanciano. Si è laureato nel corso accademico di Secondo livello in chitarra classica presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara nell’anno accademico 2021/2022 con valutazione 110/110. Ha tenuto concerti con il gruppo ME-Collegium ed ha partecipato alle masterclass dei maestri Lorenzo Micheli, Andrea De Vitis e Cristiano Poli Cappelli. Ha svolto servizio come insegnante di chitarra nelle scuole di Lanciano (Accademia della Musica), Pescara (Scuola di musica “Minuetto”) e Miglianico (Accademia Musicale Mellanium). Nel 2019 ha inciso un CD con il gruppo ME-Collegium dal titolo “Kaspar Fürstenau – Twelve Original Compositions op.35 & Six Duets Op.37” edito da ME Operae.

Nato nel 2002, Francesco Colabufalo ha iniziato lo studio della chitarra classica nella scuola media a indirizzo musicale di Pescara con il M°Antonello Antonucci. Attualmente frequenta il Corso Accademico di Primo Livello al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara sotto la guida del M°Alessandro Paris con il quale ha completato anche il corso preaccademico. Suona nell’Orchestra Giovanile “Amadeus” di Pescara dal 2016 e si è esibito in vari concerti sia da solista che nelle formazioni di duo e trio chitarristico. Ha ottenuto il Primo Premio in importanti Concorsi nazionali e internazionali (“Festival internazionale dell’Adriatico”, “Città di Penne”, “Sante Centurione”), e ha frequentato le Masterclass di chitarristi come Aniello Desiderio, Andrea De Vitis, Lucio Matarazzo e Lorenzo Micheli.

Il programma completo della rassegna è disponibile al seguente link: socteatromusica.it/stagione-2022-2023/millennials-2022/

Come scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, «Millennials è lo spazio riservato a giovani talenti – molti dei quali già premiati in concorsi nazionali e internazionali – che avremo il piacere di ascoltare nel nuovo contesto dell’Auditorium Cerulli – Casa delle Arti.» Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di vincere premi internazionali di assoluto valore e si sono esibiti all’interno di contesti importanti in Italia e all’estero

«Con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già nella primavera di quest’anno, conclude Magri, la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” intende valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi».

BIGLIETTI

L’Auditorium Cerulli si trova a Pescara in Via Verrotti, 42. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 5 euro. La rassegna si svolgerà ogni domenica pomeriggio fino all’11 dicembre 2022.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 27 novembre 2022, la rassegna Millennials prosegue con il concerto del pianista Marco Ottaviani. Il concerto della pianista Antonia De Pasquale, in programma domenica 13 novembre, sarà recuperato giovedì 8 dicembre.