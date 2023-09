Due film in visione alle scuole de L’Aquila per le Giornate Europee del Patrimonio

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS propone alle scuole “Hugo Cabret” e “Nuovo Cinema Paradiso”

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS propone agli Istituti Scolastici la giornata-evento dal titolo Patrimonio InVita. Quando il Cinema racconta se stesso.

Sabato 23 settembre 2023 è prevista la visione di due film, Hugo Cabret di Martin Scorsese e Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, per una riflessione sui valori culturali, le tradizioni, le pratiche e i modi di vivere, le varie forme di conoscenza ereditate dalle generazioni passate e ancora oggi utilizzate per comprendere il presente e per modellare il futuro.

Attraverso due capolavori cinematografici, indirizzati a fasce di età diverse, l’Istituto Cinematografico intende tracciare connessioni tra riconoscere, salvaguardare e promuovere i beni conservati nel proprio Centro Archivio, patrimonio culturale vincolato dalla Sovrintendenza Archivistica, allo scopo di condividerli e trasmetterli alle nuove generazioni.

L’intervento di Martina Orlando, docente di Cinema e restauratrice cinematografica, traccia un approfondimento basato sul contenuto del film e sull’importanza della conservazione delle collezioni e delle opere che rappresentano saperi e tradizioni da preservare.

L’evento sarà proposto in streaming sul canale YouTube dell’Istituto. Di seguito il programma ed i link:

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Hugo Cabret di Martin Scorsese (USA, 2011)

L’orfano Hugo vive all’interno della stazione di Parigi e, oltre a coltivare il sogno di diventare un grande illusionista, vuole riparare il prodigioso automa trovato dal padre prima di morire. Premio Oscar per i migliori effetti speciali.

https://youtu.be/-Xf4gOjDLc8?si=VevUQ9HKqFJx3Oak

Approfondimento cinematografico di Martina Orlando:

https://youtu.be/Oj23dk89bzM

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore (Italia/Francia, 1988)

La storia dell’amore per il cinema e la vita del giovane Salvatore: la forte amicizia con Alfredo, il proiezionista del piccolo teatro del paesino di provincia in cui vive, la scoperta degli affetti, la terra di Sicilia. Premio British Academy Film Award alla migliore colonna sonora composta da Ennio Morricone. Vincitore dell’Oscar 1990 come miglior film straniero.

https://dai.ly/x7uega4

Approfondimento cinematografico di Martina Orlando:

https://youtu.be/-aKHT-uaySg

Si ringrazia per la collaborazione l’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo, che ha accolto l’iniziativa promuovendola presso gli Istituti Scolastici.