Droga, maxi operazione tra Pescara e Chieti: quattro arresti

Il 12 maggio i Carabinieri di Chieti impegnati e a eseguire perquisizioni e arresti a Guardiagrele, Francavilla al mare e Pescara

CHIETI – I Carabinieri della Compagnia di Chieti insieme a 3 unità cinofile antidroga, dall’alba di oggi, martedì 12 maggio, stanno eseguendo quattro arresti e nove perquisizioni tra Guardiagrele, Francavilla al Mare e Pescara. L’operazione scaturisce da un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gippresso il Tribunale di Chieti su richiesta della locale Procura della Repubblica, a conclusione di due indagini convenzionalmente denominate “Elisiir” ed “Elisiir 2019”– quest’ultima riattualizzata nel corso del 2019 – nei confronti di sei persone ritenute, unitamente ad altri 16 coindagati, responsabili a vario titolo del reato di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti pesanti e leggere.

La prima parte di indagine, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chieti, è iniziata nel 2017 a seguito di diverse segnalazioni giunte ai Carabinieri della Stazione di Guardiagrele da parte di privati cittadini dell’accentuarsi della diffusione della droga in città, soprattutto tra i giovani. I primi accertamenti hanno permesso di individuare in alcuni appartenenti ad una famiglia del luogo, i principali distributori.

La famiglia era solita prendere in affitto ville o appartamenti fuori dal centro abitato ed in località isolate, vigilati dagli stessi spacciatori che si passavano parola sui movimenti delle forze dell’ordine, circostanza non trascurabile che consentiva loro di approvvigionare lo stupefacente nella zona costiera per poi cederla con particolare fluidità ai giovani di Guardiagrele, Casacanditella (CH), Fara Filiorum Petri (CH) e Francavilla al Mare. O almeno così pensavano. I Carabinieri hanno calato la lente su ogni spostamento riuscendo a documentare oltre un centinaio di cessioni di cocaina, hashish e marijuana, arrestando anche due corrieri in flagranza.

Dopo il primo deposito dell’informativa nella quale venivano denunciate 19 persone e documentate un centinaio di cessioni, nel 2019 continuavano ad arrivare segnalazioni di spaccio. Le intercettazioni telefoniche immediatamente riattivate ed i servizi di osservazione effettuati nel corso dell’anno, documentano oltre una cinquantina di scambi.



L’attività di indagine si è concentrata in particolare nell’entroterra di Chieti ove alcuni degli arrestati dimorano, svelando una rete di diffusione capillare che consentiva loro di acquistare lo stupefacente a Pescara per poi rivenderlo a giovani clienti anche dei paesi limitrofi, tramite l’ausilio di corrieri e pusher.