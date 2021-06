Torna DonnAventino, il docu-reality: date in programma

Dal 18 giugno entrerà nel vivo l’evento organizzato dall’Associazione Abruzzo Adventures con tante iniziative e novità

PALENA – Torna DonnavVentino, evento che negli scorsi anni ha riscosso molto successo fra gli appassionati degli sport di montagna e gli amanti del territorio della Majella. DonnavVentino è un docu-reality che coniuga la passione per l’avventura, quella per gli sport outdoor e per il viaggio nel territorio abruzzese.

Le protagoniste sono donne pronte a vivere un’esperienza unica negli angoli più straordinari dell’Abruzzo, dove dovranno affrontare situazioni particolarmente impegnative come il torrentismo, il rafting, l’arrampicata, il trekking e tanto altro, al contempo catturare immagini fotografiche e video, raccogliere informazioni e notizie dei vari paesi che andranno a visitare.

L’evento è finalizzato alla realizzazione di un video che verrà utilizzato dall’associazione Abruzzo Adventures (creatrice e promotrice dell’evento stesso) per spot promozionali del territorio abruzzese.

Domenico Rattenni, Presidente di Abruzzo Adventures, spiega così le novità dell’edizione 2021:

“DonnavVentino nasce tre anni fa con l’intento di promuovere il territorio dell’Aventino.

Nelle scorse edizioni partecipavano tre squadre in competizione fra loro per realizzare il video più bello per promozionare l’Abruzzo. Da quest’anno abbiamo optato per una sola squadra composta da ragazze selezionate in base alle capacità di informare quasi in tempo reale il pubblico che segue il nostro sito e le nostre pagine facebook: sono influencer o videomaker o ancora appassionate di giornalismo.

Abbiamo cercato di raggrupparle: ognuna di loro avrà un compito da portare avanti e tutte insieme parteciperanno a questa esperienza. Gireranno la Majella durante queste quattro settimane a partire dal 18 giugno. Gli hotel, i ristoranti e le attività sportive verranno offerti gratuitamente dalle singole strutture ricettive, come anche le autovetture con le quali le ragazze gireranno il nostro territorio verranno offerte dal Gruppo Frentauto di Lanciano, main sponsor dell’evento.

Il programma è incentrato su attività sportive ed è legato al turismo sia lento che sportivo”.

Il 18, 19 e 20 giugno è previsto il primo weekend di DonnavVentino con la presentazione a Lanciano della squadra e la consegna di due vetture jeep dello sponsor ufficiale dell’evento, Frentauto. Nei tre giorni le partecipanti saranno a Fossacesia dove faranno attività di canoa sui trabocchi con la Cooperativa Il Bosso, poi minicrociera con Abruzzo Skipper e percorso con le E-Bike con Bicimania di Fossacesia.

Nel secondo weekend (26 e 27 giugno): sabato e domenica attività di Rafting, Side by Side e Torrentismo con Abruzzo Adventures a Palena.

Nel terzo weekend (3 e 4 luglio) si cambierà ancora location. La Zipline a Pacentro, Test Drive delle Jeep in dotazione, a Roccaraso con l’Associazione Jeep Italia.

Ancora un altro cambio di location per il quarto ed ultimo weekend (10 e 11 luglio): sabato a Guardiagrele con Parco Avventura e Vertical Line. La domenica Trekking al Balzolo di Pennapiedimonte.

Tutte le attività saranno svolte in piena sicurezza, nel rispetto cioè del distanziamento sociale e delle normative anti – Covid.

E’ dunque arrivato il momento di riempire lo zaino di grinta e determinazione, allacciare gli scarponi e mettersi in viaggio per vivere una nuova avventura che cambierà il modo di vedere le cose … nuove prospettive, nessun limite e al via con esperienze stimolanti per corpo e mente.

Per info sulle iniziative di Abruzzo Adventures:

– Rafting: 327. 2819191

– Torrentismo e E-Bike: 335. 1650598

Sito ufficiale Abruzzo Adventures: www.abruzzoadventures.it

Facebook ufficiale Abruzzo Adventures

Instagram Abruzzo Adventures