Donna Summer: orari di apertura di Piazza S. Anna e Museo del Gatto

TERAMO – In occasione dell’evento “Donne Summer” che si svolgerà a Teramo nei prossimi giorni e che ha avuto il patrocinio del Comune di Teramo, l’assessore alla Cultura Luigi Ponziani ha disposto l’apertura straordinaria del sito archeologico di Piazza Sant’Anna. Analoga apertura è stata disposta per il Museo del Gatto nella giornata di Sabato 15, in concomitanza con la manifestazione “Incontriamoci in piazzetta”, anch’essa patrocinata dal Comune di Teramo.

CALENDARIO

Venerdì 14, Sant’Anna. Apertura: 18,00- 22,30; mostra: 18,30; concerto: 21,00

Sabato 15, Sant’Anna. Apertura: 18,30 – 22,30; convegno: 19,00; concerto: 21,00

Sabato 15, Museo Del Gatto. Apertura: 15,00- 19,00

Domenica 16, Sant’Anna. Apertura: 20,30-22,30; concerto: 21,00

Lunedì 17, Sant’Anna. Apertura: 20,30-22,30; concerto: 21,00

Venerdì 21, Sant’Anna. Apertura: 16,30-22,30; inizio concerti: 16,30

Sabato 22, Sant’Anna. Apertura: 18,30 – 22,30; concerto: 19,00; Radio Capital: 21,00