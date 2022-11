“DoniAmoArte”, partita la gara di solidarietà tra artisti a Pescara

La galleria d’arte e cultura di Pescara “Spazio Bianco” inaugura il Natale con “DoniAmoArte”. Realizzati piccoli addobbi natalizi da donare a due associazioni

PESCARA – Prende il via domenica 27 novembre nella galleria d’arte Spazio Bianco l’evento artistico “DoniAmoArte”, una sorta di gara di solidarietà tra artisti in occasione del Natale ormai alle porte. L’impareggiabile Gisella Bianco, titolare di questo spazio nella centralissima piazza Salotto a Pescara, ha organizzato con la sua collaboratrice Noris Nocci una splendida iniziativa a scopo benefico: ha invitato gli artisti della sua galleria e tanti altri a realizzare piccoli addobbi natalizi da donare a due associazioni abruzzesi, la “Casa Madre Ester” di Scerne di Pineto e la “Alda e Sergio” di Pescara, che si occupano di aiutare bambini in difficoltà. Entrambe sopravvivono grazie alle donazioni e al volontariato.

La prima accoglie al suo interno bambini vittime di abbandono, violenza o abuso, la seconda spende il suo tempo per l’assistenza socio-sanitaria di bambini con disagio sociale. L’appello è stato raccolto con grande entusiasmo e così palline colorate, presepietti, quadretti e tante idee di stoffa, di carta, di terracotta, di vetro o di legno sono scaturite dalla fantasia e dalla mano di oltre una ventina di artisti che si sono messi al lavoro per realizzare piccole opere d’arte. Tutte si potranno acquistare da domenica in poi fino ad esaurimento nella galleria dove gli oggetti sono appesi e visibili anche dalla vetrina. L’intera cifra ricavata sarà devoluta in beneficenza per i bambini.

“Tutti gli oggetti avranno lo stesso prezzo per non creare disparità tra un artista e l’altro – spiega emozionata Gisella Bianco impegnata nell’allestimento – e chiunque avrà la possibilità di fare un regalo “di cuore” a se stesso o ad altri. E’ la magia buona del Natale che ci rende tutti più umani”.

All’inaugurazione parteciperanno anche i rappresentanti delle associazioni pronti a spiegare quanto sia importante l’aiuto delle donazioni per i piccoli che lo riceveranno