Nuova sede a Chieti dell’azienda cosmetica Sde Cosmetic Lab – Cosmetù

CHIETI – Il prossimo Sabato 3 Dicembre, dalle ore 16:00, presso la nuova sede aziendale della Sde Cosmetic Lab Srl, in Via Marcinelle, 2 – Chieti Scalo, si terrà l’evento inaugurale esperienziale “Origine e creazione”. La SDE Cosmetic Lab srl è un’azienda completamente al femminile, nata per volere di tre donne chimiche farmaciste di Chieti: Silvia Lombardi, Daniela Giangreco ed Erika Lollis.

“Abbiamo fondato l’azienda a Chieti Scalo nel gennaio 2016, siamo specializzate in Ricerca & Sviluppo, progettazione e produzione di prodotti cosmetici skincare viso e corpo. Abbiamo dato vita al brand abruzzese Cosmetù – Cosmeceutica Naturale, dalle donne per le donne, e al progetto Your Beauty, dedicato all’estetica professionale: una linea di prodotti con formulazioni nate dalla collaborazione tra farmaciste ed estetiste, personalizzati con il marchio del centro estetico. Siamo inoltre produttori terzisti di skincare. L’azienda è nata completamente da zero ed è cresciuta con le proprie forze, per questo oggi la nuova sede rappresenta per noi un grande traguardo, raggiunto con entusiasmo, sacrificio e determinazione. Il 3 Dicembre vogliamo raccontare la nostra storia alle persone, e invitarle ad immergersi nel nostro meraviglioso mondo beauty, per trascorrere un pomeriggio tra sensazioni, profumi, emozioni”.

Di seguito alcune delle esperienze in programma per l’evento:

Cosmetic Experience – tavolo sensoriale a cura di Sde Cosmetic Lab

Degustazione Vini – a cura della Cantina Fausto Falcone

Finger Food – a cura di Caffè Vittoria

Musica Live – a cura di Erika Secondino e Angelo Trabucco – Voce e Piano

Spazio Wellness – a cura di Chiara Verna e Katia Spinozzi

Installazioni – a cura di Sde Cosmetic Lab & Marirosa Cutolo

Sabato 3 Dicembre – ore 20.30 | Sde Cosmetic Lab – Cosmetù, Via Marcinelle, 2 – Chieti Scalo. Ingresso libero senza prenotazione

INFO

0871 306634 – 338 7582167 – Sde Cosmetic Lab – Cosmetù – info@sdecosmeticlab.it