Donazione in Casa AIL, assegno UBI Banca da 10mila euro

PESCARA – Sarà utilizzato per attività in favore della ricerca scientifica e della qualità della vita dei malati, il contributo di 10mila euro consegnato da UBI Banca a Domenico Cappuccilli, presidente della sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell’AIL, Associazione italiana contro le leucemie, il linfomi e il mieloma. A donare l’assegno è stato Simone Baglieri, responsabile della Direzione territoriale Abruzzo nord al termine di una visita nella casa di accoglienza per pazienti e familiari situata in via Rigopiano. Presenti all’incontro alcuni funzionari della banca e i volontari della onlus.

“Ringrazio di cuore UBI Banca per aver creduto nei progetti e nelle attività dell’AIL – ha affermato Cappuccilli – L’associazione opera grazie ai contributi di tantissimi sostenitori che hanno fiducia in ciò che facciamo, ma a volte si sente la necessità di una pacca sulla spalla per trovare nuove energie ed ulteriore entusiasmo. UBI Banca ci ha dimostrato la sua vicinanza in modo utile e concreto”.

Cappuccilli ha ricordato che Casa AIL, inaugurata a giugno 2009, ha ospitato gratuitamente, fino al 30 settembre scorso, 537 pazienti in cura nel Dipartimento di Ematologia dell’ospedale di Pescara e 927 accompagnatori, per un totale di 1.464 persone provenienti per lo più dall’Abruzzo, la Campania, il Molise, il Lazio ma anche dall’estero. Complessivamente i giorni di permanenza degli ospiti di Casa Ail, dalla sua apertura, sono stati 38.147.

“Ci sono giornate che ci fanno sentire orgogliosi del lavoro che svolgiamo – ha detto Baglieri- Oggi è una di quelle giornate perché riuscire a essere vicini a chi ha costruito con volontà, intelligenza e voglia di mettersi a disposizione degli altri una struttura di accoglienza sul territorio come Casa AIL è davvero emozionante. Abbiamo un’area che è stata costituita per seguire progetti come questo perché pensiamo che il benessere che c’è sul territorio è anche, di riflesso, il benessere di cui viviamo tutti e la banca fa parte del tutto e vive bene in un ambiente positivo dal punto di vista economico ma anche sociale. É stato un grande piacere aver donato un contributo all’AIL e saremo sempre disponibili quando l’associazione avrà l’opportunità di coinvolgerci”.

Al termine dell’incontro il presidente Cappuccilli ha donato una targa di ringraziamento a UBI Banca per la donazione.