Donazione dell’associazione Federica & Serena a Carrozzine Determinate

Di Tommaso: “Per la prima volta realizziamo un progetto che è un percorso culturale, non qualcosa di fisico e immediatamente tangibile ma un investimento sui giovani e sulla sensibilizzazione a temi sociali importanti“

TERAMO – L’associazione culturale “Federica & Serena” devolve il ricavato dell’ottava edizione di “Note su ali di Farfalla” e delle sue attività annuali, a favore dell’associazione Carrozzine Determinate Abruzzo. Questa mattina nel corso della conferenza stampa organizzata in collaborazione con il Comune di Teramo, alla presenza dell’assessore agli Eventi Antonio Filipponi, è avvenuta la consegna dei fondi raccolti, per un importo di 3.500 euro, da parte di Elena Di Tommaso, la presidente dell’associazione nata per tenere vivo il ricordo e l’impegno nel sociale delle studentesse di medicina Federica Moscardelli e Serena Scipione, vittime del terremoto dell’Aquila, al vicepresidente dell’associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, Mauro Pettinaro e al segretario Mariangela Cilli. Sono interventi anche Matteo Di Giacomo, vicepresidente dell’associazione “Federica & Serena” e Laura Cortellini, tesoriera.

La donazione dell’associazione “Federica & Serena” consentirà di realizzare un progetto di sensibilizzazione pratico ed empatico nelle scuole e nelle università abruzzesi, che include il noleggio di carrozzine e la stampa e diffusione della Convenzione Internazionale ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dal Parlamento italiano con Legge n. 18 del 3 marzo 2009.

L’assessore comunale Antonio Filipponi sottolinea l’atteggiamento dell’amministrazione sul tema: «Abbiamo avviato le attività per la pianificazione del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e stiamo individuando assieme alle associazioni il percorso di abbattimento delle barriere esistenti negli uffici e nei servizi pubblici. il Comune intende svolgere un ruolo di riferimento e fare da ente collettore di tutte le istanze e le situazioni. Fino ad oggi nel Bilancio del Comune non esisteva una voce specifica e non era presente alcuna previsione di spesa. Ora abbiamo introdotto un nuovo capitolo specifico e, dopo aver incluso un finanziamento di 100.000 euro a valere sull’esercizio 2020, siamo riusciti a reperire risorse per altri 170.000 euro che andremo ad impiegare nel 2019, in anticipo su quelle già stanziate. In questo quadro sarà comunque importante continuare nella verifica empatica delle diverse situazioni, al fine di ottenere elementi di concretezza che ci consentano di intervenire con precisione; confortati, come nostro costume, dalla forte sinergia con le associazioni di settore».

«Per la prima volta – spiega la presidente dell’associazione, Elena Di Tommaso – realizziamo un progetto che di fatto è un percorso culturale, non qualcosa di fisico e immediatamente tangibile ma un investimento sui giovani e sulla sensibilizzazione a temi sociali importanti, che diventano battaglie affrontate ogni giorno da chi vuole semplicemente far valere i propri diritti. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione e sensibilità degli importanti artisti che hanno partecipato all’ottava edizione di “Note su ali di farfalla” svoltasi lo scorso 8 dicembre al Chiostro della Madonna delle Grazie, quali Cristina Donà, Saverio Lanza e Filippo Graziani, dell’artista Ivan Pilogallo che ha realizzato un’opera per l’occasione, del presidente di Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante e del giornalista Rai Umberto Braccili. Un ringraziamento alle famiglie di Federica e Serena per l’appoggio costante, ai numerosi sostenitori, agli sponsor, al pubblico sempre molto sensibile alle nostre iniziative e naturalmente alle istituzioni che ci sono vicine, al Comune di Teramo, alla Provincia, ai Comuni di Montorio e di Bisenti».

L’associazione è al lavoro per il prossimo evento di solidarietà: la nona edizione di “Note su ali di farfalla” che si terrà il 7 settembre prossimo a Teramo, sempre con grandi nomi del panorama musicale italiano che hanno aderito con entusiasmo a una manifestazione seguita ormai a livello nazionale.