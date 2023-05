Domenica al museo ad Atessa: cosa visitare il 14 maggio 2023

ATESSA – Dopo l’apprezzato appuntamento dello scorso 13 novembre, in Atessa, torna “Domenica al Museo”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che vede gli ingressi gratuiti nei musei italiani. L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire riformulando e riadattando l’evento alla nostra realtà territoriale.

La giornata sarà interamente dedicata alla cultura atessana con l’apertura di tutti i musei, chiese e gallerie d’arte della nostra città. Per l’occasione i ristoratori atessani proporranno menù dedicato alla giornata e le attività commerciali aderenti resteranno aperte. Sarà un’occasione per scoprire e riscoprire Atessa e la sua arte.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

APERTURA MUSEI : Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

APERTURA CHIESE: Dalle 10.00 alle 18.00

RISTORAZIONE PRESSO I LOCALI ADERENTI: Dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 22.00

TREKKING URBANO: ore 09.30 (a cura del CAI ATESSA)

VISITA GUIDATA ITINERANTE GRATUITA: CAMMINA E CONTEMPLA “Sulle tracce dei Longobardi ad Atessa” (Quartiere San Michele) a cura di Ida D’Alonzo e Massimiliano Rossi

1° TURNO 10.30 – 12.00 2° TURNO 16.00 – 17.30 (Ritrovo partecipanti presso Arco ‘Ndriano)

Sarà possibile visitare:

Museo Sassu – Palazzo Ferri, Corso Vittorio Emanuele

Pinacoteca Minale – Auditorium Italia, Piazza Garibaldi

Collezione d’Arte Storto · Vaselli — Palazzo Ferri, Corso Vittorio Emanuele

Trine e Trame Di Merletti – Palazzo Ferri, Corso Vittorio Emanuele

Mostra Permanente Dei Presepi, Piazza Oberdan

Mostra Degli Antichi Mestieri, Corso Vittorio Emanuele

Mostra fotografica “1943, La Guerra in Atessa” – Palazzo Ferri, Corso Vittorio Emanuele

Mostra pittura “Scuola Second. I° grado” – Montemarcone “Primavera d’Arte” – Sala Polivalente Piazza Oberdan

Teatro Comunale, Piazza Municipio

Fondaco Dei Domenicani, Via Fontane Vecchie

Chiese di Atessa

Mostra “Esperienze Materiche” di Piergiorgio Di Giacomo , Via Umberto I

Esposizione dell’artista Vincenzo Pellegrini “Mirabilis”, Corso Vittorio Emanuele

Esposizione dell’artista Antonia Ciccarelli “Il Papocchio”, Auditorium Italia, Piazza Garibaldi

Mostra permanente “ L’Arma dei Carabinieri: la storia, il servizio, il dovere”

Si ringraziano per la partecipazione e collaborazione: la Fondazione MuseAte, don Loreto, le Associazioni Ate Tixe Studium, Amici del Presepio, Kommerciate, Drago d’Oro, la Cooperativa Gaia, Legambiente Atessa, Piergiorgio Di Giacomo, Vincenzo Pellegrini, Antonia Ciccarelli.