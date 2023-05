Incontro con Fulvio Grimaldi oggi all’Auditorium Cerulli Pescara

PESCARA – Domenica 14, dalle ore 16 alle 19 all’Auditorium Cerulli, di Pescara, Via Verrotti 42, Fulvio Grimaldi Giornalista, inviato di guerra, documentarista, scrittore, già inviato Rai Tg1 Tg3 terrà un incontro per approfondire le tematiche più calde del momento, le guerre, gli interessi, gli obiettivi nascosti, le sofferenze dei popoli. Con l’occasione verrà proiettato il suo documentario “L’Italia al tempo della peste” a cui seguirà un dibattito pubblico. Ingresso gratuito. Per prenotazione posti 3899933078

