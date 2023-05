4° Festival dei Monti Gemelli: il programma completo

CAMPLI – Si avvicina la 4^ edizione del Festival dei Monti Gemelli. Il programma degli eventi – promossi e organizzati dal CAI Val Vibrata Monti Gemelli, con il patrocinio dei Comuni di Campli, Civitella del Tronto, Valle Castellana, del COTUGE (Consorzio Turistico dei Monti Gemelli) e del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga – prevede escursioni, tavole rotonde e spettacoli tra la montagna di Campli e la montagna dei Fiori.

Si inizia domenica 14 maggio con la “Grande traversata dei Monti Gemelli – I balconi dell’Appennino Centrale”, lungo trekking per esperti che, con partenza da Villa Lempa e arrivo a Campli, porterà i partecipanti a concatenare in un solo giorno entrambe le vette dei due Gemelli, Monte Girella e Monte Foltrone, passando per Macchia da Sole, nel territorio di Valle Castellana.

Il secondo appuntamento in programma, domenica 28 maggio, presso l’Hotel Remigio I a San Giacomo di Valle Castellana, è la tavola rotonda “Monti Gemelli: storia, turismo, identità nel Parco Gran Sasso-Laga”, a cura del Comitato scientifico del CAI Val Vibrata Monti Gemelli.

Il Festival proseguirà il giorno seguente, lunedì 29 maggio, con la 2^ edizione dell’iniziativa “Sul sentiero della legalità”, a cura del Gruppo scuola del CAI Val Vibrata Monti Gemelli, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Civitella-Torricella, l’UICI di Ascoli Piceno-Fermo, la Fondazione Officina dei Sensi e l’Associazione Ripe Vive. La giornata si concluderà presso la radura del Bosco delle Casermette, intitolata lo scorso anno a Peppino Impastato e Mamma Felicia, con una lezione di cittadinanza a cura del magistrato antimafia, Dott. Catello Maresca.

A seguire, sabato 1 luglio, l’escursione con ristoro “Sui sentieri dei Melatino”, in collaborazione con le Pro Loco di Roiano e Garrano.

Gran finale, dal 27 al 30 luglio, con “La Notte delle Paure – Teatro nei parchi”, che entra quest’anno a far parte del programma degli eventi del Festival dei Monti Gemelli. L’evento, a cura dell’Associazione culturale “I’Fere” si svolgerà nei boschi di Leofara, nel Comune di Valle Castellana, con punto di ritrovo e accoglienza a Casa CAI di Leofara.