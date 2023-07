Dlen Dlen Festival ad Arsita: il programma dell’edizione 2023

ARSITA – Una sintesi indovinata e ben amalgamata di musica, arte e natura all’interno di un borgo suggestivo e caratterizzato da un paesaggio incontaminato. Questa è la descrizione sommaria del “Dlen Dlen Festival”, che si terrà ad Arsita nel giorni 7 e 8 luglio 2023, organizzato dalla Pro Loco di Arsita in collaborazione con il Comune di Arsita, la locale sezione del CAI e il gruppo musicale “Mobili Trignani”. L’evento è dedicato alla memoria di Amedeo Trignani, padre di Fabrizio (cantante del suddetto gruppo), prematuramente scomparso a seguito di un tragico incidente.

In questa due giorni i partecipanti avranno l’opportunità di assistere, rigorosamente live, a concerti/spettacoli sia di artisti emergenti che di gruppi molti noti nel panorama musicale nazionale, tra cui spiccano Marlene Kuntz, Dente, Napoleone, Nicolò Carnesi, Rareș, Mobili Trignani, Brody, Gina dj, Dannata Balera, Le Indiesponenti, Filippo Poderini, Dirask e Laika nello Spazio.

“Il Dlen Dlen Festival – ci dice il Presidente della Pro Loco di Arsita Edoardo Ferrante – è un evento musicale unico, gentile con la natura indipendente, che coinvolge e avvolge tutto il paese, addobbato per l’occasione con piante e caratterizzato da una bella atmosfera di festa, resa ancora più vivida dalle poesie realizzate da Antonio Corradi, un noto artista locale.

Il Festival, tuttavia, è musica ma anche tanto altro: ci tengo a sottolineare, in tal senso, che i partecipanti avranno modo di assistere a talk con gli artisti, di gustare deliziosi piatti della cucina locale presso gli stand gastronomici, prendere parte ad emozionanti escursioni in montagna in collaborazione con il CAI di Arsita e partecipare a workshop di ceramica e molte altre attività interessanti a stretto contatto con la natura, tra cui cito gli incontri con i protagonisti di “Orto 2.0” volti a sensibilizzare a coltivare cibo sano in campagna.

Mi preme ringraziare tutti i volontari e le volontarie che collaborano fattivamente per l’ottima riuscita dell’evento, le Associazioni e gli Enti che hanno manifestato grande disponibilità e, sono sicuro, ci daranno una grossa mano”.

Per concludere sono doverose due comunicazioni di carattere logistico: sarà presente un’area campeggio gratuita per chi desidera trascorrere la notte in loco; Per ulteriori informazioni, si possono contattare i seguenti indirizzi di posta elettronica: dlendlenfestival@gmail.com; info@viviarsita.it; prolocodiarsita@gmail.com.