Città Sant’Angelo, ordinanza contro l’abbandono di guanti e mascherine

CITTÁ SANT’ANGELO – Questa mattina, venerdì 29 maggio 2020, è stata firmata l’Ordinanza comunale n.41 del 29 maggio 2020. A partire da oggi, ci sarà il divieto di abbandono su suolo pubblico, aree pubbliche o aperte al pubblico dei dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine ecc…).

Anche le attività economiche e produttive, sono coinvolte in questa ordinanza in quanto dovranno mettere a disposizione dell’utenza, un contenitore per lo smaltimento dei DPI. L’abbandono di guanti, mascherine ecc… è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Queste le dichiarazioni del Sindaco, Matteo Perazzetti: ”Il normale senso civico, ci impone di smaltire regolarmente i rifiuti prodotti. Evidentemente non è così per molti cittadini. Per questo motivo abbiamo recepito l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.66, per sanzionare a dovere la maleducazione e la non curanza per l’ambiente di molte persone. L’amministrazione comunale, insediatasi da un anno, ha tenuto sempre a cuore l’aspetto ambientale e vedere questi rifiuti buttati a terra è raccapricciante. La maggior parte delle persone è educata e civile, queste sanzioni faranno male a chi non ha a cuore la nostra Città”.