Disinfestazione e derattizzazione a Chieti: interventi da maggio ad agosto

Il calendario completo di tutti gli inteventi nella quattro zone con dettagli e orari per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020

CHIETI – L’Assessore all’Igiene e Sanità, Alessandro Bevilacqua, rende noto che nel corso del mese di maggio, giugno, luglio e agosto 2020, la ditta Formula Ambiente provvederà, come da programma, ad effettuare su tutto il territorio interventi di disinfestazione, larvicidi e adulticidi, e di derattizzazione.

Nelle aree pubbliche verranno posizionate esche di diverse tipologie, a seconda della zona trattata, e relativi distributori nei punti più sensibili dove verranno esposti specifici cartelli “Check Point” riportanti l’attività in corso, la ditta esecutrice con relativo numero verde, il numero del centro antiveleni, il prodotto utilizzato e relativo antidoto.

Sul sito web della ditta Formula Ambiente SPA è a disposizione il materiale informativo utile al contrasto della proliferazione di ratti e zanzare.

In merito alle emergenze che potrebbero derivare da altri insetti pericolosi quali calabroni e vespe si prevede l’attivazione di un servizio a pagamento che a chiamata, previa accettazione di un’offerta, garantirà l’intervento rapido con prodotti idonei a debellare l’infestazione di tali insetti.

Le quattro zone, oggetto degli interventi, sono le seguenti:

[stadario completo]

Percorso CHIETI ALTA (n.1)

CENTRO STORICO

SANT’ANNA

PIANO SANT’ANGELO

SANTA MARIA

MADONNA DEGLI ANGELI (fino a via Altobelli)

CIVITELLA

BORGO MARFISI

VILLA COMUNALE

FILIPPONE

Percorso CHIETI SCALO (n.2)

COLLE DELL’ARA

VIA DEI VESTINI

VILLAGGIO MEDITERRANEO

SCALO CENTRO STAZIONE FERROVIARIA

VIA AMITERNO

SANTA FILOMENA

Percorso ESTERNA 1 (n.3)

TRICALLE

MADONNA DEL FREDDO

ZONA LEVANTE

SANTA BARBARA

COLLE MARCONE

BUONCONSIGLIO

Percorso ESTERNA 2 (n. 4)

VIA DELL’UNITA’ D’ITALIA

SAN MARTINO

SAN SALVATORE

VIA DEI FRENTANI

COLLE ROTONDO

BRECCIAROLA

ZONA INDUSTRIALE

CALENDARIO INTERVENTI

MESE DI MAGGIO:

n.1 – Chieti alta: notte tra il 29 ed il 30 maggio (dalle ore 00.00 alle ore 06.00);

n.2 – Chieti scalo: notte tra il 30 e il 31 maggio (dalle ore 00.00 alle ore 06.00);

n.3 – Zone esterne: notte tra il 31 maggio ed il 01 giugno (dalle ore 00.00 alle ore 06.00);

n.4 – Zone esterne: notte tra il 01 ed il 02 giugno ( dalle ore 00.00 alle ore 06.00).

MESE DI GIUGNO:

n.1 – Chieti alta: notte tra il 19 e il 20 giugno (dalle ore 00.00 alle 6.00);

n.2 – Chieti Scalo: notte tra il 20 e il 21 giugno (dalle ore 00.00 alle ore 6,00);

n.3 – Zone esterne: notte tra il 21 e il 22 giugno (dalle ore 00.00 alle ore 6.00);

n.4 – Zone esterne: notte tra il 22 e il 23 giugno (dalle ore 00.00 alle ore 6.00).

MESE DI LUGLIO:

n.1 – Chieti alta: notte tra il 17 e il 18 luglio (dalle ore 00.00 alle 6.00);

n.2 – Chieti Scalo: notte tra il 18 e il 19 luglio (dalle ore 00.00 alle ore 6.00);

n.3 – Zone esterne: notte tra il 19 e il 20 luglio (dalle ore 00.00 alle ore 6.00);

n.4 – Zone esterne: notte tra il 20 e il 21 luglio (dalle ore 00.00 alle ore 6.00).

MESE DI AGOSTO:

n.1 – Chieti alta: notte tra il 7 e l’8 agosto (dalle ore 00.00 alle 6.00);

n.2 – Chieti Scalo: notte tra l’8 e il 9 agosto (dalle ore 00.00 alle ore 6,00);

n.3 – Zone esterne: notte tra il 09 e il 10 agosto (dalle ore 00.00 alle ore 6o00);

n.4 – Zone esterne: notte tra il 10 e l’11 agosto (dalle ore 00.00 alle ore 6.00).

MESE SETTEMBRE:

n.1 – Chieti alta: notte tra il 04 e il 05 settembre (dalle ore 00.00 alle 6,00);

n.2 – Chieti Scalo: notte tra il 05 e il 06 settembre (dalle ore 00.00 alle ore 6.00);

n.3 – Zone esterne: notte tra il 06 e il 07 settembre (dalle ore 00.00 alle ore 6.00);

n.4 – Zone esterne: notte tra il 07 e l’8 settembre (dalle ore 00.00 alle ore 6.00).

Si precisa che i giorni sopra riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari. Si raccomanda la cittadinanza (anche se i prodotti da impiegare sono a bassissima tossicità) di evitare, nelle ore sopra citate, di tenere porte e finestre aperte nonché prodotti alimentari, vestiti, giocattoli su balconi, davanzali o giardini.