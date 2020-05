Digitalizzazione servizi scolastici a Giulianova, arriva una piattaforma web

L’Assessore Verdecchia: “Sfruttiamo al meglio le tecnologie digitali per semplificare la vita a cittadini, scuole ed operatori del servizio mensa oltre che al Comune”

GIULIANOVA – Il Comune ha condotto e gestito, mediante il coordinamento tecnico dei Servizi sviluppo sistemi informativi per la transizione digitale, un nuovo progetto volto alla trasformazione digitale dei servizi scolastici comunali sfruttando al meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali.

In particolare, il progetto ha consentito all’Ente di dotarsi di una nuova piattaforma web integrata all’avanguardia che consentirà di gestire ed erogare in digitale tutti i servizi scolastici comunali, a partire dal prossimo anno scolastico. Le scuole interessate saranno l’Infanzia, le Primarie e le Secondarie di primo grado a tempo pieno del territorio giuliese. L’utilizzo della piattaforma web porterà diversi vantaggi ai cittadini, al Comune, alle Scuole nonché agli operatori del servizio mensa.

Il cittadino avrà a disposizione una nuova e semplice modalità on-line per effettuare la prenotazione dei servizi scolastici con la possibilità di controllare e monitorare la presenza a scuola, effettuare la rendicontazione e fruizione di tanti altri servizi digitali con qualsiasi dispositivo (PC, smartphone o tablet), nonché effettuare il pagamento dei servizi on-line con diverse modalità quali carta di credito, uffici postali, banche, RID, bonifici, bollettini postali, nei negozi degli esercenti convenzionati, etc.

Il Comune, attraverso il competente servizio Pubblica Istruzione, potrà conseguire gli obiettivi di semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi con l’abbattimento dei flussi cartacei, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio informativo scolastico conseguendo le relative economie di spesa, monitorare immediatamente i pasti consumati con il miglioramento del controllo della fatturazione e degli incassi in tempo reale, semplificare la gestione di eventuali operazioni di recupero crediti per gli utenti morosi tramite emissione dei solleciti di pagamento e gestire le comunicazioni immediate con gli operatori scolastici e i cittadini fruitori del servizio.

La scuola non dovrà più preoccuparsi di raccogliere, ordinare, contabilizzare e comunicare i dati al Comune in quanto disponibili direttamente in piattaforma. Inoltre, la prenotazione dei pasti potrà avvenire on-line con diverse modalità in base alle esigenze della scuola (con i lettori di badge, con i tablet, on-line dal genitore, ecc.).

Gli operatori del servizio mensa potranno utilizzare il sistema per controllare in tempo reale gli sprechi, attraverso la conoscenza in anticipo e con esattezza, i pasti da preparare giorno per giorno, anche con indicazione di eventuali regimi alimentari particolari.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia ringrazia l’ufficio comunale competente Servizi sviluppo sistemi informativi rappresentato dal dottor Gabriele Massimiani per il prezioso lavoro svolto, e puntualizza con soddisfazione: ”Finalmente i cittadini giuliesi potranno eseguire con semplicità ed in sicurezza l’iscrizione anche da casa in modalità on-line per il trasporto scolastico, per il servizio mensa nonché per l’esecuzione dei relativi pagamenti elettronici attraverso il sistema nazionale dei pagamenti elettronici cosiddetto PagoPA”.