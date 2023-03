Diritti negati, il Comune Di Teramo aderisce all’iniziativa “Against”

Il Comune Di Teramo aderisce all’iniziativa promossa dall’Anci dal titolo: “Against – contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e in Afghanistan”

TERAMO – Questa mattina la Giunta comunale ha deliberato l’adesione all’iniziativa “Against – contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni delle cittadine e delle cittadine in Iran e in Afghanistan”, promossa dall’Anci a sostegno delle popolazioni dei due paesi e , in particolar modo, delle donne afgane e iraniane alle quali i regimi hanno imposto una serie di divieti che di fatto annullano qualsiasi possibilità di vita fuori dalle mura domestiche, anche usando la repressione violenta sfociata in esecuzioni capitali.

Adesso, sulla scorta delle delibera adottata dall’organo esecutivo, sarà redatta un’apposita mozione da sottoporre all’approvazione del consiglio comunale.

“Abbiamo aderito immediatamente alla proposta dell’Anci di promuovere, in occasione dell’8 Marzo, un’iniziativa volta a dedicare questa giornata alla solidarietà nei confronti delle cittadine e dei cittadini dell’Iran e dell’Afganistan – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – la cui condizione ci riguarda tutti, ricordandoci come le libertà e i diritti non siano mai acquisiti per sempre ma vadano difesi costantemente. La battaglia che conducono ogni giorno i nostri fratelli e le nostre sorelle non può e non deve lasciarci indifferenti e per questo presenteremo quanto prima un’apposita mozione in consiglio comunale, che siamo certi sarà approvata all’unanimità, nell’ambito di una costante difesa dei diritti umani”.

Sempre in occasione dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della donna, la Consulta per la Parità e le Pari Opportunità ha organizzato per domani pomeriggio alle 18:00 , nella sala di Santa Maria a Bitetto, l’evento “Uomini che amano le donne”, durante il quale saranno proposte poesie molto conosciute scritte da uomini per le donne e canzoni dedicate sempre alle donne, alle quali seguirà la lettura di testi di poetesse teramane.