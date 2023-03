Chiusura in orario notturno dalle 22 alle 6 della Galleria Gran Sasso nella tratta Assergi-Colledara in entrambe le direzioni lungo la A24

TERAMO – Proseguono le attività di manutenzione da parte di ANAS (Gruppo FS Italiane) lungo le Autostrade A24 – A25. Per lavori di manutenzione degli impianti elettrici della galleria del Gran Sasso, sono previste, in orario notturno dalle 22.00 alle 6.00, interdizioni al traffico della tratta autostradale tra Assergi e Colledara in entrambe le direzioni.

Le limitazioni si rendono necessarie al fine di tutelare la sicurezza sia dell’utenza in transito lungo l’autostrada che per le maestranze coinvolte nelle lavorazioni.

Nel dettaglio: dalle 22:00 di giovedì 9 marzo alle 6:00 di venerdì 10 sarà interdetto al traffico il traforo in direzione Teramo; dalle 22:00 di lunedì 13 marzo alle 6:00 di martedì 14 il traforo sarà chiuso in direzione Roma/ L’Aquila; dalle 22:00 di mercoledì 15 marzo alle 6:00 di giovedì 16 sarà interdetto al traffico il traforo in direzione Teramo.

Il traffico in direzione Teramo sarà deviato presso lo svincolo di Assergi, i veicoli diretti a Teramo/Giulianova potranno utilizzare l’autostrada A25 “Torano – Pescara” per poi proseguire sull’autostrada A14 in direzione Ancona fino allo svincolo Giulianova/Teramo per poi immettersi sulla SS80 per raggiungere Teramo.

I veicoli provenienti da Teramo/Giulianova diretti a L’Aquila/Roma dovranno uscire obbligatoriamente dall’autostrada tramite lo svincolo Colledara/San Gabriele.

Si consiglia di percorrere la carreggiata sud dell’autostrada A14 in direzione Bari fino ad immettersi nella carreggiata ovest dell’autostrada A25 e percorrerla in direzione Torano/Roma