Podismo, i Runners Casalbordino raggiungono il settimo anno di attività

CASALBORDINO – La Runners Casalbordino si sta proponendo come una delle migliori realtà podistiche della provincia di Chieti per numero di tesserati ed eventi organizzati sul territorio in grado di attrarre presenze anche in ambito extra-regionale con le perle della Notturna del Campanile in estate e l’allenamento collettivo Mandamento Tour a ridosso delle festività natalizie.

È bene dire che nel percorso di costituzione è stato determinante e lo è ancora allo stato attuale l’apporto dell’Avis Casalbordino “Don Antonio Tobia” di Antonio Angelucci che continua a coadiuvare il gruppo sin dalla nascita avvenuta nel 2016 insieme al compianto Luigi Di Cocco e all’attuale vice sindaco Carla Zinni.

L’attuale direttivo è composto dal presidente Eric D’Ercole coaudivato dalla vice presidente Simona Biccirè, dal segretario Nicola De Filippis e dai consiglieri Maria Antonietta D’Ercole, Marco Sallese, Savino Bucci e Alfonso Giovannangelo.

Nel pieno della pausa invernale è avvenuta come di consueto la festa sociale di inizio del nuovo anno con la premiazione dei migliori atleti che si sono distinti nella classifica interna per società 2022 con il miglior rendimento personale.

Una citazione a parte la merita Marco Sallese che nel novembre 2022 ha avuto l’onere e l’onore di rappresentare la Runners Casalbordino alla Maratona di New York concludendola con il tempo di 4.03’46” e tra i primi 1.000 classificati su 50.000 partenti.

“Siamo partiti nel 2016 con dieci atleti – spiega il presidente Eric D’Ercole – per arrivare a 33 lo scorso anno e arriviamo a quota 35 grazie a sei nuovi innesti nell’organico. Ci piace correre e partecipare alle gare per passione, i numeri ci hanno premiato nel 2022 con la conquista della sesta posizione nella classifica finale per società nel Corrilabruzzo Uisp. Il conseguimento di questi risultati è il frutto del grande lavoro svolto nella nostra organizzazione interna per far sì che ciascun atleta possa dare il meglio di sè. Tutto questo è favorito da un clima di grande entusiasmo e di collaborazione tra tutti i soci. Un grazie particolare lo dobbiamo allo sponsor tecnico Vini Tiberio di Alessandra Tiberio e alla Conad Moretti di Casalbordino. Stiamo iniziando a preparare in anticipo la quarta edizione della Notturna del Campanile che abbiamo collocato nel calendario del Corrilabruzzo Uisp il 17 giugno”.