Diretta Teramo – Virtus Francavilla: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 21 marzo alle 17.30 si gioca Teramo – Virtus Francavilla per la 32° giornata del Girone C di Serie C. Dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 32° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Teramo – Virtus Francavilla, che si giocherà allo Stadio “Gaetano Bonolis” domenica 21 marzo con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga per 2-4 contro la Ternana e in classifica sono ottavi con 42 punti, frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte con 31 gol fatti e 28 subiti; negli ultimi cinque match disputati hanno ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; hanno segnato 6 gol e ne hanno subito 5. La Virtus Francavilla, invece, ha conseguito un pareggio e 4 sconfitte; ha segnato 2 e ha subito 9; é reduce dalla sconfitta interna di misura contro il Foggia ed é quattordicesimo a quota 31, frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte con 31 reti all’attivo e 28 al passivo. La gara di andata, giocata il 29 novembre 2020, era terminata con il punteggio di 1-1.

CRONACA DELLA PARTITA

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Virtus Francavilla, valevole per la 32° giornata del girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara verrà trasmessa anche su Sky Primafila (canale 254 satellite).

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.45 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Sajmir Kumara di Verona, coadiuvato dagli assistenti, Santino Spina di Palermo e Sergiu Petrica Filip di Torino; quarto uomo il Filippo Giaccaglia di Jesi.

Le probabili formazioni di Teramo – Virtus Francavilla

Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti. Probabile modulo 3-5-2 per la Virtus Francavilla con Crispino tra i pali e difesa composta da Delvino, Pambianchi e Caporale. In cabina di regia Franco con Castorani e Di Cosm mezz’ali; sulle corsie Giannotti Nunzella. Coppia di attacco formata da Puntoriere e Vasquez.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino, Delvino, Pambianchi, Caporale; Giannotti, Castorani, Franco, Di Cosmo, Nunzella; Puntoriere, Vazquez. Allenatore: Trocini