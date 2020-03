Diretta social per salutare l’arrivo della primavera: ecco quando

Sabato 21 marzo, dalle 15 una finesta sul mondo dall’Abruzzo con collegamenti aperti per chi canta, suona, recita, dipinge

REGIONE – Una web tv, un’etichetta discografica e un magazine di cultura e spettacoli si mettono insieme per proporre una lunga diretta social per salutare l’arrivo della primavera, seppur nelle difficoltà di questi giorni d’emergenza. Microfoni e collegamenti aperti per chi canta, suona, recita, dipinge o porta avanti una qualsiasi forma d’arte in movimento.

L’appuntamento è per sabato 21 marzo a partire dalle 15 per questa diretta i cui contenuti verranno implementati anche attraverso l’interazione dei follower delle tre realtà impegnate nel progetto: Streaming World Tv, Jamrock Creative Lab e TheWalkofFame.it. Un focus in particolare sugli artisti abruzzesi, chiamati ancora una volta, dopo 11 anni, a dare una risposta emotiva a questa delicatissima situazione.

Spazio anche a commenti e impressioni su questi giorni di isolamento forzato e sulle risorse culturali per resistere. Al progetto partecipa anche l’emittente abruzzese LAQTV che trasmetterà il meglio dei contenuti, disponibili in tempo reale sulle pagine Facebook delle realtà impegnate.

Per informazioni e per partecipare alla diretta: 331.2963523