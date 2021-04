Diretta Braderm Panthers Roseto-San Raffaele: dove vedere la partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – A una settimana esatta dall’esordio vittorioso contro la Stella Azzurra, per le Braderm Panthers Roseto è tempo di un’altra fondamentale sfida casalinga di questa poule promozione: al PalaMaggetti sarà infatti di scena il San Raffaele Roma, anch’esso reduce da un successo nella prima giornata ai danni del Basket Roma.

La formazione capitolina, che anche lo scorso anno fu protagonista di un campionato di vertice prima dell’interruzione forzata, ha a disposizione un roster di livello ed esperienza tra cui spiccano le varie De Marchi, Panariti, Grattarola e Cupellaro.

Le Pantere dal canto loro non avranno a disposizione Serena Scoglia, ma puntano a mantenere inviolato il PalaMaggetti come sempre accaduto nelle ultime due stagioni, e soprattutto a non perdere terreno in una seconda fase che concede pochissimo spazio agli errori. A maggior ragione perchè la gara contro il San Raffaele darà il via a un tris di impegni in una settimana, con le trasferte della settimana prossima a Terni (mercoledì 5) e Aprilia (sabato 8).

La partita, che si disputerà a porte chiuse, sarà trasmessa dalle ore 20:00 in diretta Facebook e YouTube sui nostri canali.

2° GIORNATA SECONDA FASE

Lanini Pink Terni-Stella Azzurra Roma domani ore 18:00

Braderm Panthers Roseto-San Raffaele domani ore 20:00

Basket Roma-Virtus Aprilia domani ore 20:30

CLASSIFICA

Virtus Aprilia 2

Braderm Panthers Roseto 2

San Raffaele Roma 2

Basket Roma 0

Stella Azzurra Roma 0

Lanini Pink Terni 0