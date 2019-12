Diomira Gattafoni presenta il libro “Occasus” a Pescara

PESCARA – Giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 17.30, presso la Sala Tinozzi (Sala dei Marmi) della Provincia di Pescara, in piazza Italia, la presentazione pubblica del libro “Occasus” di Diomira Gattafoni delle Edizioni Tracce di Pescara, seguita da una lettura pubblica di poesie dei poeti Natalia Anzalone, Gabriella Bottino, Maria Gabriella Ciaffarini, Margherita Cordova (Nostos), Andrea Costantin, Sandra De Felice, Milvia Di Michele, Caterina Franchetta, Ubaldo Giacomucci, Elena Malta, Marco Pavoni, Riccardo Santini, Claudia Ruscitti, Antonio Russo, Tania Santurbano, Maria Rosa Viglietti.

La manifestazione ha il patrocinio della Provincia di Pescara ed è organizzata dall’Istituto di Ricerche e Attività Culturali. Il libro sarà presentato dal noto docente universitario Antonio Sorella e dal prof. Giovanni Dursi, dal poeta e scrittore Andrea Costantin e dal poeta e critico Ubaldo Giacomucci. Leggerà alcune poesie la scrittrice e poeta Tania Santurbano.

Nel libro scrive Antonio Sorella: “La calda umanità con cui l’autrice sa condurci per mano fino negli angoli più riposti della propria anima segna effettivamente la riconquista dell’antico rapporto diretto tra scrittore e lettore, riscattando quest’ultimo dal ruolo di passività che gli è stato assegnato in questo secolo”.

Scrive Giovanni Dursi: “Il lettore resta attonito, rilegge avido e resta nell’entusiastica attesa di altri capitoli a venire — questo occāsŭs è pien di voli… (Carducci) — in un tempo non lontano nel quale il sole di questa scrittura pare non debba tramontare”.

Diomira Gattafoni, residente a Pescara, insegna materie letterarie. Questa è la sua opera prima in poesia.