L’AQUILA – Doppio appuntamento, il 12 e il 24 settembre prossimi, all’Aquila, con “Excellence”, la Business Academy di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e Fondazione Osa. Gli incontri, rivolti a imprenditori, manager, responsabili amministrativi e finanziari e controller, verteranno sul tema “Dinamiche e strategie finanziarie d’Impresa”. “L’iniziativa“, spiega il direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Francesco De Bartolomeis, “si propone di fornire gli strumenti necessari alla lettura della situazione economico-finanziaria e patrimoniale d’impresa. Gli argomenti trattati costituiscono le conoscenze fondamentali per una corretta analisi e comprensione degli indicatori economico-finanziari e il perseguimento dell’equilibrio e della sostenibilità aziendale”. Nel corso delle due sessioni verranno affrontati i seguenti temi: principali riferimenti normativi del sistema finanziario e attuale orientamento dell’Autorità Bancaria Europea; equilibrio economico, finanziario e patrimoniale aziendale; indici di bilancio aziendale storici e prospettici; rendiconto finanziario e posizione finanziaria netta; Business Plan; sostenibilità del debito in chiave prospettica: il Dscr; analisi della Centrale Rischi di Banca D’Italia; sostenibilità in finanza, anche in ambito Esg. L’evento è a numero chiuso e le iscrizioni verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Le lezioni saranno tenute da Graziano Zinzelli, Corporate Finance Business Unit Director – Warrant Hub Spa e Fabrizio De Leo, Corporate Finance Advisor – Warrant Hub.

Per le iscrizioni è possibile collegarsi al link: “DINAMICHE E STRATEGIE FINANZIARIE D’IMPRESA”. Al termine dell’iniziativa è previsto il rilascio di un Attestato di Frequenza.

Excellence, la Scuola di alta formazione per manager e imprenditori, è nata a maggio scorso dalla sinergia tra Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno e Fondazione Osa. Propone eventi e momenti di alta formazione per favorire l’acquisizione, lo sviluppo e la condivisione di competenze ed esperienze di imprenditori e manager sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo d’impresa. Vengono affrontati, nelle diverse sessioni, temi quali sostenibilità e transizione energetica, leadership e modelli organizzativi, transizione digitale e intelligenza artificiale, struttura finanziaria e controllo di gestione, scenari internazionali e molto altro. “L’iniziativa è nata da un’attenta rilevazione dei fabbisogni delle imprese”, afferma De Bartolomeis, “che ha fatto emergere la rilevanza strategica dei temi Esg nella definizione dei nuovi modelli di business, “la missione della Business Accademy è contribuire al percorso di crescita e sviluppo aziendale. Le macro aree e i temi che vengono trattati sono approfonditi a seconda delle necessità delle aziende e dei partecipanti, per lasciare una traccia significativa e le competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.