Diego Di Bonaventura ha incontrato gli studenti del Comi e del Convitto

TERAMO – Il presidente Diego Di Bonaventura, questa mattina, a Teramo, ha visitato il “Comi” e augurato buon lavoro agli studenti dello Scientifico e ai docenti. “Una bella emozione, con i commercianti della zona che hanno ringraziato l’Ente per la scelta operata e per questo gradito ritorno della popolazione studentesca. Il nostro impegno è quello di portare a termine al più presto l’intervento sul plesso moderno e completare una struttura sicura e bella, ricca di storia e di ricordi per tanti teramani” ha dichiarato.

Subito dopo si è recato al Convitto “Delfico” anche qui incontrando gli studenti e docenti del Liceo Scientifico annesso e rassicurandoli sul fatto che la palestra della ex San Giuseppe sarà utilizzata anche da loro e non solo dal Classico così come sin dall’inizio è stato concordato fra l’Ente e la Dirigente Scolastica.

“É normale, una volta risolti problemi prioritari come l’antisismica e l’antincendio, bisogna tornare ad occupari del benessere di chi dentro la scuola studia e lavora. L’attività motoria non è un accessorio ma c’è tutta l’attenzione della struttura provinciale e del consigliere delegato Luca Frangoni il quale ha dimostrato una particolare sensibilità verso le esigenze dei giovani”.