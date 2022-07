“Di Corsa Sotto le Stelle”, gara podistica a Tortoreto il 15 luglio

TORTORETO – Dopo due anni di interruzione forzata, ricompare nel novero delle notturne podistiche estive la seconda edizione della Di Corsa Sotto le Stelle venerdì 15 luglio. L’Adriatico Team ritorna così alla sua attività organizzativa nell’intento di polarizzare l’attenzione degli amanti delle corse podistiche del comprensorio teramano che hanno sempre seguito le manifestazioni del sodalizio tortoretano.

Una gara patrocinata dall’amministrazione comunale di Tortoreto, inserita nei circuiti Corrimaster Fidal e Piceni&Pretuzi che ripropone il format del 2019: otto i chilometri da coprire sul lungomare di Tortoreto da sud verso nord e ritorno, partenza e arrivo di fronte al Museo del Mare, primo chilometro all’interno del Villaggio Salinello e poi sul lungomare Sirena (chiuso al traffico) fino al confine con Alba Adriatica e ritorno.

Oltre alla competitiva di 8 chilometri c’è spazio anche per la passeggiata non competitiva Family Run sulla distanza di 4 chilometri (solo lungomare sud in direzione nord fino al confine con Alba Adriatica e ritorno al Museo del Mare) per i meno allenati e senza l’assillo del tempo massimo.

“Io e il mio direttivo – spiega Guglielmo De Laurentiis, presidente dell’Adriatico Team – siamo molto entusiasti di riprendere questa tradizione che avevamo iniziato l’anno prima della pandemia. Abbiamo deciso di rompere finalmente il ghiaccio perché sono tanti i podisti nell’ambiente che attendono questo appuntamento da lungo tempo e di certo non vedono l’ora di riversarsi in massa sul nostro lungomare per trasformare l’atmosfera magica della nostra notturna in una festa collettiva di tutti i podisti e non”.

ISCRIZIONI E MODALITA’

La gara competitiva è aperta a tutti i tesserati Fidal e a tutti gli enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento e il certificato medico 2022. La competitiva prevede un tempo massimo di percorrenza di 2 ore e le iscrizioni dovranno essere effettuate online sul sito www.corrimaster.it (area gare) entro le 23.00 del giorno 13 luglio 2022. Sarà comunque possibile iscriversi in loco anche venerdì 15 luglio, giorno della gara, entro le 20:00 al costo di 10 euro. Anche i partecipanti alla Family Run possono aderire sul posto dietro rilascio di una malleva e al costo di 4 euro.