Deroga cessioni crediti in aree sisma, il commento di Testa

REGIONE – “Sono felice per l’approvazione, appena avvenuta, dell’emendamento che prevede la deroga per la cessione dei crediti in tutti quei territori del centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016, per quelli flagellati dall’alluvione e poi dal sisma nelle Marche lo scorso anno. In questo modo permettiamo a imprese e famiglie di continuare a utilizzare un’agevolazione fiscale importantissima per tutti coloro che vivono in zone danneggiate da eventi calamitosi. La messa in sicurezza antisismica degli edifici, insieme alla riqualificazione energetica è, infatti, un’operazione fondamentale non solo per l’economia dei territori, ma anche per la sicurezza di chi ci abita. Fratelli d’Italia è al fianco dei cittadini che ancora si trovano a dover fare i conti con i terribili disagi provocati dal terremoto ed è al lavoro per soddisfare i loro bisogni”. E’ quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

