Delta Game, il contest del Gruppo Delta: come partecipare, i premi

Fino al 30 settembre in palio 10 campagne pubblicitarie su Radio Delta 1 e Play Capital del valore complessivo di 20.000,00 euro

FOSSACESIA – Al via il Game Contest targato Radio Delta 1. Il Gruppo leader nel settore dell’entertainment radiofonico in Abruzzo, con oltre mezzo milione di ascoltatori medi settimanali, tramite la sua concessionaria Delta Plain, lancia DELTA GAME per dare un segnale di ripartenza alle tante micro, piccole e medie imprese abruzzesi e non solo che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con la crisi economica legata all’emergenza sanitaria.

Il concorso è riservato alle attività commerciali e ai titolari di partita iva operanti in Abruzzo, nel Molise e nelle province di Foggia e Ascoli Piceno. In palio un montepremi complessivo di 20.000,00 euro in spot pubblicitari.

Con questa operazione, la storica emittente fondata nel 1977, colonna sonora di tanti fedelissimi ascoltatori che scandiscono il loro tempo con i programmi e le voci ormai familiari dei suoi speaker e dei suoi cronisti, intende dare visibilità alle aziende vincitrici favorendo un loro rientro sul mercato.

È possibile partecipare iscrivendosi entro il 30 settembre al link https://deltaplain.it/deltagame/

Al termine del concorso, verranno assegnati 10 premi del valore di 2.000,00 euro ciascuno ad altrettante aziende estratte tra tutte quelle partecipanti. I vincitori potranno utilizzare il premio per pubblicizzare la propria attività attraverso una campagna radiofonica sulle due emittenti ammiraglie del Gruppo (Radio Delta 1 e Play Capital).

“Il filo conduttore di questa operazione è la ripartenza, lo stimolo per rimettersi in moto dopo un periodo davvero difficile per tutti noi – sottolinea Enzo Galante, patron ed editore della storica emittente e dell’importante gruppo radiofonico abruzzese – Un’opportunità che vogliamo offrire alle imprese affinché possano fare promozione e ripartire con una spinta in più. Vi aspettiamo sabato 4 settembre alle 18.00 al Supporter Beach a Fossacesia, nella splendida Costa dei Trabocchi, per un brindisi e per ragionare insieme sulle strategie di marketing più innovative per stare sul mercato”.