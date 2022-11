Degustazione di panettoni artigianali del Natale 2022 a Chieti

CHIETI – Dopo 3 anni di “sosta forzata” la bottega Dolcepane di Chieti Scalo, organizza la serata di degustazione di tutti i panettoni artigianali del Natale 2022. Sette saranno i gusti: Classico, classico mandorlato, al cioccolato, pera e cioccolato, integrale alle amarene, al pistacchio con crema di pistacchio di Sicilia e, la novità assoluta di quest’anno, il panettone pandorato. Questa degustazione, completamente gratuita, nasce con l’intento di far conoscere i gusti a tutte le persone che vorranno provarli e per far comprendere la differenza tra produzione artigianale e quella industriale. La Notte dei Panettoni si svolgerà sabato 3 dicembre dalle 18.00 alle 21.00 presso la bottega in via Colonnetta, 98 a Chieti Scalo.

