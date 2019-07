Dee Dee Bridgewater “Regina” della musica Francese a Pescara [FOTO]

Una notte indimenticabile quella del 19 luglio sul Palco del Teatro D’Annunzio con la cantante statuninense in gran spolvero nel suo speciale tributo alla canzone francese d’autore

PESCARA – La notte di Dee Dee Bridgewater a Pescara sarà ricordata a lungo dai presenti allo spettacolo. Tra i più qualitativi e raffinati dall’edizione 2019 del Pescara Jazz l’evento ha regalato quasi 2 ore di musica d’autore. Il tributo alla musica francese, ai suoi “noti chansonnier dell’epoca”ha fatto vivere un suggestivo viaggio tra brani di Charles Trene, Jacques Brel, Gilbert Becaud, Charles Trenet fino a Léo Ferré, Edith Piaf e tanti altri.

Sulle note di “J’ai deux amour” si apre il live che coinvolge minuto per minuto l’attento pubblico che vuole “abbracciare virtualmente” quando scende dal palco e instaura un dialogo più intimo con gli stessi. La sua carica di energia e la sua classe hanno regalato momenti fortemente emotivi. Travolti dalle onde in “La mer” e immersi nel duetto con l’armonica, Dee Dee trova anche dei momenti di grande tenerezza come quando fa salire sul palco la sua cagnolina Daysi, protagonista anche nel brano di chiusura sulle note del brano di Brenda Lee “If you love me” accompagnata dalla chitarra.

Uno spettacolo perfettamente riuscito grazie alla collaborazione con musicisti di spessore come Ira Coleman al basso, Louis Winsberg alla chitarra, Marc Berthoumieux alla fisarmonica e Minino Garay alle percussioni. Le immagini sono state riprodotte dal fotografo Roberto Di Blasio che ha cercato di farci rivivere alcune emozioni che le note del live hanno saputo creare.

SCALETTA DEL CONCERTO DI DEE DEE BRIDGEWATER – 19 LUGLIO 2019 A PESCARA

J’ai deux amours (Georges Koger / Vincent Baptiste Scotto / Barry Trivers / Henri Varna)

La mer (Charles Trenet)

Ne me quite pas (Jacques Brel)

Et maintenant (Gilbert Becaud)

Mon homme (Boyle Lawrence/Jacques Charles / Albert Willemetz / Morris Yvain /

Channing Pollock)

Channing Pollock) Dansez sur moi / Girl Talk (Claude Nougaro / Bobby Troup / Neal Heffti)

Que reste-t-il de nos amours (Charles Trenet)

Avec le temps (Léo Ferré)

Les feuilles mortes (Joseph Kosma / Jaques Prévert / Johnny Mercer)

La belle vie / The good life (Sasha Distel / Jack Reardon)

La vie en rose (Edith Piaf / Louis Guglielmi)

BIS

L’Hymne à l’amour (Geoffrey Parsons / Marguerite Monnot)