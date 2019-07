Davide Cavuti riceve “Award of Excellence” per il film “Lectura Ovidii”

“Ricevere un premio così prestigioso con un film-documentario sulla figura del poeta abruzzese Publio Ovidio Nasone è motivo di grande orgoglio per me che sono abruzzese“

TORONTO – Il compositore e regista Davide Cavuti ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Award of Excellence” per il film “Lectura Ovidii” e, al momento della consegna del premio, ha ringraziato gli organizzatori di “ICFF Festival di Toronto” e salutato il numeroso pubblico presente con un “Viva l’Abruzzo” a cui ha fatto eco il due volte “Premio Oscar” Nick Vallelonga (miglior sceneggiatura originale e miglior film per “Green Book” nel 2019 da “Academy Award”) che in un video si è congratulato con Davide Cavuti e salutato la Regione Abruzzo.

“Sono onorato di ricevere questo importante riconoscimento internazionale ed essere stato premiato insieme a grandi personaggi del mondo del cinema – ha commentato Davide Cavuti. Ricevere un premio così prestigioso con un film-documentario sulla figura del poeta abruzzese Publio Ovidio Nasone è motivo di grande orgoglio per me che sono abruzzese. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questo mio progetto cinematografico per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nel partecipare a questo lavoro. Aver girato un film che narra la vita di uno dei più grandi poeti dell’umanità è stata un’esperienza unica”.

Tanti gli attestati di stima ricevuti da Cavuti alla fine della serata, tra i quali quelli del produttore e regista canadese Miles Dale, vincitore del “Premio Oscar” come miglior film per “The Shape of Water” (2017).

Nell’edizione 2019 hanno ricevuto, inoltre, il riconoscimento un altro “Premio Oscar”, il maestro Nicola Piovani, Oscar 1999 per la colonna sonora di “La vita è bella”, a cui è stato consegnato il “Premio alla carriera dell’ICFF”; il festival canadese del cinema italiano contemporaneo si è concluso a Toronto con un omaggio a Nick Vallelonga, il produttore e co-sceneggiatore di “Green Book”. Premiati, inoltre, Virginia Raffaele, Luca Barbareschi, Ezio Greggio. “L’amica geniale” si è aggiudicata il “Premio per la miglior serie TV”, mentre il “Premio della Critica” è andato a “Figlia mia” di Laura Bispuri. Il premio “Award of Excellence”, oltre che al compositore e regista Davide Cavuti, è stato consegnato, inoltre, al Direttore Rai Italia Marco Giudici.

Piera Detassis, presidente onoraria della giuria, ha ricevuto lo “Special Achievement Award” per il suo contributo alla promozione del cinema di qualità. Il “Premio del Pubblico” è andato ex-aequo ai film “Io sono Mia” e “Nati 2 volte”. A Luca Barbareschi, produttore e attore, è stato consegnato il “Premio ICFF Best Producer Award 2019”.

L’anteprima mondiale del film-documentario “Lectura Ovidii”, scritto e diretto da Davide Cavuti e prodotto da “MuTeArt Film” in collaborazione con “Istituto di Istruzione Superiore Ovidio” di Sulmona, c’è stata domenica 16 giugno presso il “TIFF Bell Lightbox” di Toronto: lunghi applausi hanno riecheggiato al termine della proiezione in prima mondiale all’Italian Contemporary Film Festival e Cavuti ha ricevuto il plauso del pubblico (sold-out la sala della proiezione) e della critica che ha apprezzato la forza narrativa del film e la colonna sonora, firmata sempre dal Maestro Cavuti.

Un caloroso applauso ha salutato i nomi degli attori che compongono il cast: Pino Ammendola (Ovidio), Maria Rosaria Omaggio (Fabia), Franco Oppini (un amico di Ovidio a Tomi), Edoardo Siravo (Imperatore Tiberio) e nelle “Lecturae” la partecipazione di Michele Placido, Maddalena Crippa, Lino Guanciale, Ugo Pagliai, Giorgio Pasotti.