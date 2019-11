Dave Holland, Chris Potter e Zakir Hussain in concerto a Pescara

Tre maestri del jazz internazionale aprono Jazz ‘n Fall 2019 il 5 novembre. Presenteranno Good Hope, il disco pubblicato ad ottobre per Edition Records

PESCARA – Martedì 5 novembre 2019, la nuova edizione di Jazz ‘n Fall si apre con un concerto di livello internazionale: il Cross Currents Trio – formato da Dave Holland, Chris Potter e Zakir Hussain – si esibirà Teatro Massimo di Pescara, alle 21. Il trio presenta i brani registrati in “Good Hope”, il disco pubblicato ad ottobre per Edition Records.

La musica del trio fonde in maniera brillante e sofisticata linguaggi musicali diversi, dal jazz alle tradizioni indiane: un album ispirato da una condivisione profonda, una visione chiara e intensa che mostra la voglia di mettere in connessione la musica orientale e quella occidentale.

Jazz ‘n Fall 2019 è una rassegna organizzata dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” e si svolge all’interno del cartellone musicale del sodalizio pescarese.

Il prezzo del biglietto di ingresso al singolo concerto è di 20 euro.

La musica suonata da Dave Holland, Chris Potter e Zakir Hussain è basata sul rispetto reciproco e sull’amore condiviso per la musica ed è dedicata all’integrazione musicale e culturale: unità nella diversità è la chiave espressiva del trio, una chiave che nasce dalla visione musicale elegante di tre grandi protagonisti del panorama artistico mondiale degli ultimi decenni.

Dave Holland è un caposcuola indiscusso del jazz degli ultimi decenni. Se, giovanissimo, fu tra i protagonisti della svolta elettrica di Miles Davis, ha sempre cercato nuove strade e soluzioni espressive: il trio Gateway, con Jack DeJohnette e John Abercrombie, e il suo splendido quintetto di inizio secolo sono solo due tra le tante testimonianze di un percorso sempre attento nel combinare suggestioni diverse, sotto l’aspetto timbrico, melodico e armonico. Questo nuovo progetto collettivo coinvolge musicisti di spessore assoluto come Chris Potter ai sassofoni e Zakir Hussain alle tabla: Good Hope è il titolo del disco che hanno appena pubblicato e che stabilisce, ancora una volta, come la musica – e, in particolare, il jazz – sia un veicolo naturale di integrazione, costruita con rispetto e maestria da tre artisti versatili ma dalla forte personalità espressiva.

Anche nell’edizione 2019, Jazz ‘n Fall rinnova il senso dato a questa nuova stagione della rassegna, un ponte, cioè, tra quanto prodotto da musicisti esperti, stimati e diventati grazie alle incisioni e alle esperienze dei veri e propri capiscuola, e i talenti delle nuove generazioni. Una staffetta tra generazioni e stili espressivi, tra intenzioni, riferimenti e provenienze geografiche. Raccogliere – e sviluppare secondo coordinate diverse – l’idea di una musica capace di sfuggire alle definizioni più stringenti per ritrovare le radici comuni nella condivisione e nell’improvvisazione: un approccio creativo e libero da troppi schemi precostituiti per dialogare con il mondo e raccontarne l’attualità.

“New Bottle, Old Wine” è il motto scelto dal Direttore Artistico Lucio Fumo alla ripartenza di Jazz ‘n Fall: è un modo per sottolineare proprio questo significato intimo. Ed è il senso del percorso che prende le mosse dal Cross Currents Trio – progetto che unisce tre personalità importanti come Dave Holland, Zakir Hussain e Chris Potter – e arriva al nuovo lavoro della contrabbassista Linda May Han Oh, passando attraverso esperienze più vicine alle tradizioni del jazz come il piano solo di un Maestro di questo formato quale è Kenny Barron e il fluido organ trio di Daniele Cordisco.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Jazz ‘n Fall prosegue mercoledì 6 novembre con il Linda May Han Oh Quintet, fomrazione composta da Linda May Han Oh al contrabbasso, Will Vinson ai sassofoni, Fabian Almazan al pianoforte, Matthew Stevens alla chitarra e Eric Doob alla batteria. La stagione artistica della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” sarà accompagnata dal supporto del Main Partner Fondazione PescarAbruzzo e dell’Istituto Acustico Maico.