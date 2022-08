Danza, la compagnia Zappalà in scena con “Instrument Jam” a L’Aquila

Martedì 2 agosto sul palco del Duomo il virtuoso di marranzani Puccio Castrogiovanni con i sette danzatori della Compagnia Zappalà Danza

L’AQUILA – Sul palco di Piazza Duomo, martedì 2 agosto, alle 21.30, è di scena Instrument Jam, lo spettacolo che va ad aggregare tutti gli strumenti del progetto Instruments di Roberto Zappalà, sviluppato dal coreografo nell’arco di più anni in tre tappe.

È lo spettacolo della compagnia di Roberto Zappalà, che ha maggiormente circuitato nel mondo.

In scena il virtuoso di marranzani Puccio Castrogiovanni con i sette danzatori della Compagnia Zappalà Danza, tutti uomini, che interpretano con vigore e arroganza una Sicilia senza confini, dove la tradizione e il moderno si incrociano e si fondono.

Con Instrument I Roberto Zappalà ha anche avviato re – mapping sicily, una rilettura della Sicilia attraverso il suo linguaggio scenico.

Dall’ inizio, ogni viaggio è legato ad una mappa; la mappa è sempre un viaggio. La Sicilia non esiste, ci sono cento Sicilie con altrettante interpretazioni.

Il marranzano, diviene strumento d’interpretazione, per aprire strade e percorsi che la danza ci propone in maniera dolce e oscura. II nome popolare di questo strumento è scacciapensieri, e la danza dello spettacolo ha l’ambizione alta, com’è giusto che sia, non di scacciarli, ma di farli venire.

SCHEDA SPETTACOLO

coreografie e regia Roberto Zappalà

musica originale (live) Puccio Castrogiovanni

danzatori Filippo Domini, Roberto Provenzano, Antoine Roux-Briffaud, Fernando Roldan Ferrer, Salvatore Romania, Joel Walsham, Erik Zarcone

musicisti:

ai marranzani (scacciapensieri) Puccio Castrogiovanni

tamburi Arnaldo Vacca

hang Salvo Farruggio

Produzione: Scenario Pubblico/ Compagnia Zappalà Danza