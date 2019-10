3° Dannunziana – D’Annunzio e le Arti a Pescara: il programma

Dal 16 al 19 ottobre variegate e numerose proposte, mostre e performance dedicate al Vate che vedono la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama istituzionale e intellettuale nazionale

PESCARA – “La bontà ha valore e va affermata”. Con queste parole, il presidente dell’Associazione Eremo Dannunziano ha comunicato l’assegnazione del premio Aligi a Simone Cristicchi, direttore artistico del TSA dell’Aquila e artista impegnato a tempo pieno nelle battaglie contro il disagio sociale. L’ufficialità è arrivata oggi, durante la presentazione della terza edizione di DANNUNZIANA, una kermesse culturale di tre giorni che dal 16 al 19 ottobre coinvolgerà scuole, volontariato e istituzioni culturali.

Introdotta dall’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone – la quale ha manifestato il suo plauso per un’iniziativa che spazia con ampie sinergie a 360 gradi nel panorama culturale cittadino – la presentazione ha visto presenti, oltre a Nicoletta Di Gregorio, il dott. Giorgio Iraggi del TSA L’Aquila, la giornalista Daniela Quieti in rappresentanza della Croce Rossa Italiana, Giulia Basel (per il Florian), Vittorina Castellano, Ciafardini, la preside del Liceo Classico G. D’Annunzio di Pescara, Donatella D’Amico, l’artista Mimmo Sarchiapone, e altri rappresentanti del mondo culturale abruzzese.

L’Associazione Eremo Dannunziano e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, con il contributo della Fondazione Banco di Napoli e in collaborazione con il TSA, la FUIS – Federazione Unitaria Italiana Scrittori, la Croce Rossa Italiana, autorevoli sodalizi e Istituti Superiori di Pescara organizzano presso l’Aurum – Sala d’Annunzio, dal 16 al 19 ottobre 2019, la manifestazione “DANNUNZIANA – D’Annunzio e le Arti”, dedicata a L’Aquila in occasione del decennale dall’evento sismico.

L’iniziativa si articola in variegate e numerose proposte, mostre e performance dedicate al Vate che vedono la partecipazione di autorevoli esponenti del panorama istituzionale e intellettuale nazionale.

Come da tradizione, l’Associazione Eremo Dannunziano assegnerà il Premio Aligi a un’illustre personalità del mondo culturale italiano, che quest’anno è il famoso cantautore, musicista, attore, direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo Simone Cristicchi. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 18 ottobre alla presenza di S. E. il Prefetto di Pescara Dott.ssa Gerardina Basilicata, Carlo Masci Sindaco di Pescara, Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila, Maria Rita Paoni Saccone Assessore alla Cultura Comune di Pescara, Antonio Natale Rossi Presidente Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Vincenzo Di Baldassarre Vice Presidente Fondazione Banco di Napoli, Fabio Nieddu Presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Pescara, Nicoletta Di Gregorio Presidente Eremo Dannunziano, Anna Maria Petrova attrice e Madrina di “Dannunziana”. Coordina Antimo Amore Giornalista Rai.

La giornata di mercoledì 16 ottobre coinvolgerà otto istituti superiori della città, i quali ospiteranno altrettanti relatori, insieme alle significative presenze dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana, tese a riaffermare l’importanza del connubio tra cultura e volontariato.

Saranno numerosi gli interventi di pregevoli studiosi, critici letterari e artisti in DANNUNZIANA, tra cui quelli dei noti poeti ospiti Davide Rondoni e Plinio Perilli che relazioneranno rispettivamente su “D’Annunzio e la poesia” e “D’Annunzio e la Letteratura”, e di Anna Maria Giancarli che presenterà l’Antologia da lei stessa curata “La parola che ricostruisce” dedicata a L’Aquila.

Nella giornata di sabato 19 ottobre, con la partecipazione di Marcello Antonelli Presidente del Consiglio Comunale di Pescara, sarà conferito un Premio Speciale per la VIDEO poesia al noto poeta Nicola Sciannimanico, di cui verranno proiettate le video poesie realizzate e mandate in onda da TV2000.

L’evento DANNUNZIANA sarà arricchito dalla Mostra di litografie dell’artista Mimmo Sarchiapone, dall’esposizione di libri a cura dell’Associazione Editori Abruzzesi presieduta da Elena Costa, e da interventi musicali a cura degli ex-alunni del Liceo Artistico Musicale Coreutico Misticoni – Bellisario. Saranno effettuate riprese video di DANNUNZIANA da parte del regista Stefano Chiavarini.

PROGRAMMA

MERCOLEDÍ 16 OTTOBRE

Ore 11,00 LICEO CLASSICO “G. D’ANNUNZIO”

Franca Minnucci

“D’Annunzio, Eleonora Duse e il teatro”

Donatella D’Amico

(Preside Liceo Classico “G. d’Annunzio”)

Daniela Quieti (CRI)

Mirna Cardelli (coordina)

Ore 11,00 LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI”

Alessandra De Nicola

“D’Annunzio e il giornalismo”

Carlo Cappello

(Preside Liceo Scientifico “G. Galilei”)

Marcello Carfagna (CRI)

Bruno D’Antonio (coordina)

Alessio Tessitore (attore)

Ore 11,00 ISTITUTO TECNICO “T. ACERBO”

Stevka Šmitran

“Gabriele d’Annunzio ‘storia e poetica dell’Ode alla

Nazione Serba’ di Gabriele d’Annunzio”

Carlo Di Michele

(Preside Istituto “T. Acerbo”)

Bruna Kelo (CRI)

Vittorina Castellano (coordina)

Ore 11,00 ISTITUTO ALBERGHIERO “F. DE CECCO”

Daniela D’Alimonte

“D’Annunzio e gli amici abruzzesi: Antonio De Nino”

Alessandra Di Pietro

(Preside Istituto Alberghiero “F. De Cecco”)

Alessandra Odoardi (CRI)

Alberto Massignani (coordina)

Umberto Marchesani (attore)

Ore 11,00 LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI”

Andrea Lombardinilo

“D’Annunzio e il teatro”

Giuliano Bocchia

(Preside Liceo Scientifico “L. Da Vinci”)

Giorgia Sestri (CRI)

Maria Gabriella Ciaffarini (coordina)

Massimo Vellaccio (attore)

Ore 11,00 LICEO ART. COR. MUS. “MISTICONI-BELLISARIO”

Marzio Maria Cimini

“Il Martirio di San Sebastiano”

Raffaella Cocco

(Preside Liceo Art. Cor. Mus. “Misticoni-Bellisario”)

Lorenza D’Amico (CRI)

Anna Oreste (coordina)

Ore 11,00 ISTITUTO TECNICO “ATERNO-MANTHONè”

Paola Sorge

“La musica nella vita e nell’opera di d’Annunzio”

Antonella Sanvitale

(Preside Istituto “Aterno-Manthonè”)

Francesco Brandimarte (CRI)

Giulia Maria Cerretani (coordina)

Franca Di Bello

Ore 11,00 LICEO MARCONI

Giovanbattista Benedicenti

“D’Annunzio e le arti visive”

Florideo Matricciano

(Preside “Liceo Marconi”)

Fabio Nieddu (CRI)

Marirosa Sisto (coordina)

Giulia Basel (attrice)

Coordinamento generale con le scuole a cura di Marina Desiderio

GIOVEDì 17 OTTOBRE

Aurum – Sala d’Annunzio

Ore 16,00 Inaugurazione

Saluti Istituzionali

Maria Rita Paoni Saccone

(Assessore alla Cultura Comune di Pescara)

Nicoletta Di Gregorio

(Presidente Eremo Dannunziano)

Ore 16,15 Intervento musicale a cura degli ex alunni del

Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni-Bellisario”

Andrea Piazza (canto)

Anna Azzola (violino)

Chiara Nobilio (pianoforte)

Alessio Bruno (violino-pianoforte)

Luigi Giuliani (chitarra e canto)

Mostra dell’Artista

Mimmo Sarchiapone

“I giardini del sole”

Esposizione libri a cura dell’Associazione Editori Abruzzesi

Elena Costa (Presidente)

Ore 16,30 Andrea Lombardinilo

“D’Annunzio e il Teatro”

Ore 17,00 Plinio Perilli

“D’Annunzio e la Letteratura”

Ore 17,30 Marzio Maria Cimini

“Il Martirio di San Sebastiano”

Ore 18,00 Anna Maria Giancarli

Presentazione dell’Antologia

“La parola che ricostruisce”

Voce recitante

Milo Vallone

(attore)

VENERDĺ 18 OTTOBRE

Aurum – Sala d’Annunzio

Ore 16,00 Cerimonia

Coordina Antimo Amore (Giornalista Rai)

Madrina di “Dannunziana”

Anna Maria Petrova (attrice)

Sarà presente

S.E. il Prefetto di Pescara

Dott.ssa Gerardina Basilicata

Saluti Istituzionali

Carlo Masci

(Sindaco di Pescara)

Maria Rita Paoni Saccone

(Assessore alla Cultura Comune di Pescara)

Antonio Natale Rossi

(Presidente Federazione Unitaria Italiana Scrittori)

Vincenzo Di Baldassarre

(Vice Presidente Fondazione Banco di Napoli)

Fabio Nieddu

(Presidente Croce Rossa Italiana Comitato di Pescara)

Nicoletta Di Gregorio

(Presidente Eremo Dannunziano)

Ore 16,30 Intervento musicale a cura degli ex alunni del

Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni-Bellisario”

Andrea Piazza (canto)

Anna Azzola (violino)

Chiara Nobilio (pianoforte)

Alessio Bruno (violino-pianoforte)

Luigi Giuliani (chitarra e canto)

Ore 17,30 PREMIO ALIGI

Simone Cristicchi

(cantautore, musicista, attore. Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo)

Ore 19,15 Anna Maria Giancarli

(poetessa)

Voci recitanti

Franca Minnucci

(attrice)

Massimo Vellaccio

(attore)

SABATO 19 OTTOBRE

Aurum – Sala d’Annunzio

Ore 16,00 Saluti Istituzionali

Marcello Antonelli

(Presidente del Consiglio Comunale di Pescara)

Ore 16,15 Intervento musicale a cura degli ex alunni del

Liceo Artistico Musicale Coreutico “Misticoni-Bellisario”

Andrea Piazza (canto)

Anna Azzola (violino)

Chiara Nobilio (pianoforte)

Alessio Bruno (violino-pianoforte)

Luigi Giuliani (chitarra e canto)

Ore 16,30 Giovanbattista Benedicenti

“D’Annunzio e le Arti visive”

Ore 17,00 Premio speciale per la VIDEO poesia

Nicola Sciannimanico

(poeta)

Proiezione delle video poesie realizzate

e mandate in onda da TV2000

Ore 17,30 Giampiero Consoli

“Al cinema con d’Annunzio”

Ore 18,00 Paola Sorge

“La musica nella vita e nell’opera di d’Annunzio”

Ore 18,30 Davide Rondoni

“D’Annunzio e la poesia”

Ore 19,00 Licio Di Biase

(Responsabile Aurum)

Voce recitante

Giulia Basel

(attrice)