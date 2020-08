Lanciano, concerti di Daniele Silvestri e Simona Molinari: ecco dove

I concerti dei due artisti, già in programma per il 15 e 16 settembre, si terranno allo stadio di Lanciano anziché in Piazza Plebiscito

LANCIANO – I concerti di Simona Molinari (15 settembre) e Daniele Silvestri (16 settembre) si svolgeranno allo stadio Guido Biondi, invece che in piazza Plebiscito.

Una decisione, quella comunicata dal presidente del Comitato Feste Di Settembre 2020, Maurizio Trevisan, presa per rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza e ordine pubblico, sia rispetto all’Emergenza Covid 19 che alla Legge Gabrielli.

“L’avevamo anticipato in conferenza stampa – sottolinea Trevisan – che purtroppo quest’anno l’organizzazione è molto più complessa del solito e in continua evoluzione. Così, dopo un ulteriore confronto con l’amministrazione comunale e gli organi di controllo, abbiamo deciso di spostare i concerti di Daniele Silvestri e Simona Molinari allo stadio, dove riusciamo a garantire meglio il distanziamento, la sicurezza e l’ordine pubblico, soprattutto rispetto all’emergenza sanitaria”.

I biglietti già venduti per Silvestri sul circuito Ciaoticket (al costo di 10 euro + 1 euro di prevendita) restano validi anche per lo stadio, mentre a brevissimo saranno messi in vendita, sempre su Ciaoticket, i biglietti per la Molinari, al costo di 1 euro.

Lo spettacolo “Giovani Orizzonti Live Talent” del 13 settembre e il concerto di Paolo Mengoli del 14 si svolgeranno invece in piazza Pace, dove è maggiormente possibile garantire i corridoi e le uscite di sicurezza, oltre che il distanziamento.