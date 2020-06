Daniele Minelli arbitro di Pisa – Pescara, stop per Balzano

A coadiuvare il direttore di gara in programma il 26 giugno ci saranno Maccadino e Zingarelli di Siena. Quarto uomo Marco Ricci di Firenze

PESCARA – Il Pescara si prepara alla sfida con il Pisa. Dopo la vittoria ottenuta in casa contro la Juve Stabia, in casa biancazzurra l’attenzione è rivolta alla difficile trasferta di Pisa del prossimo venerdì 26 giugno. La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, per riprendere la preparazione. Lavoro differenziato per Palmiero, Clemenza, Melegoni e Drudi. Terapie per Forte, Marafini, Bocic e Di Grazia. Proseguono il loro percorso di recupero Chocev e Tumminello. Nel pomeriggio la squadra si è sottoposta a tamponi e domani mattina è in programma un nuova sessione di lavoro sempre a porte chiuse presso il #DelfinoTrainingCenter.

Nella seduta di lavoro sempre a porte chiuse presso il Delfino Training Center di questa mattina invece si è infortunato Balzano alle prese con una distorsione alla caviglia, mentre Drudi e Palmiero si sono allenati stando alle ultime notizie sembra difficile la riconferma del modulo 4-4-2. Per domani la squadra effettuerà la rifinitura per poi partire alla volta di Pisa.

ARBITRO DEL MATCH

Sarà Daniele Minelli della sezione di Varese l’arbitro di Pisa-Pescara, 11a giornata di ritorno del campionato di Serie B che si giocherà venerdì 26 giugno alle 21.00 allo Stadio Arena Garibaldi. A coadiuvare l’arbitro Minelli, ci saranno Maccadino e Zingarelli di Siena. Quarto uomo Marco Ricci di Firenze.

Foto di Massimo Mucciante