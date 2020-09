Dalla Scienza alla Vitha, il progetto Anima Genomics a Montesilvano

Sabato 19 settembre alle 9.30 al Pala Dean Martin la convention dove si parlerà di test DNA a casa e accessibile a tutti. Ecco tutti i dettagli

MONTESILVANO – Test dna a casa degli italiani e di cittadini di altre nazioni nel mondo, il progetto Anima Genomics entra nel vivo: sarà presentato oggi, sabato 19 settembre in una convention fissata per le ore 9 a Montesilvano, nel Pala Dean Martin – Centro Congressi, via Aldo Moro 6, la iniziativa sociale e imprenditoriale targata da due importanti realtà che hanno il cuore produttivo all’Aquila, Dante Labs, multinazionale specializzata nel sequenziamento del Dna e nei test e tamponi covid e Vitha Group, una delle maggiori società italiane nel settore del networking aziendale.

Le caratteristiche salienti di Anima Genomics che vede come testimonial il popolare presentatore Claudio Lippi, saranno illustrate alle istituzioni e a ben 3mila “distributori”.

L’obiettivo è quello di “rendere accessibili a tutti e anche a portata di mano, vista la capillare distribuzione nelle case degli italiani e di altre nazioni, i test più completi e avanzati al mondo per tracciare la mappa del Dna umano allo scopo di conoscere il proprio corpo e poter promuovere una prevenzione scientificamente testata”.

Le persone formate in maniera puntuale entreranno nelle case fornendo informazioni precise e, laddove richiesto, consegneranno specifici kit di autoprelievo. Il test del Dna, che è una molecola a forma di elica e si trova all’interno delle cellule, costituisce un libretto di manutenzione del proprio corpo, “in cui saranno indicati gli stili di vita da perseguire allo scopo di prevenire malattie e disturbi a cui si è predisposti geneticamente”.

Tra i promotori della iniziativa anche i vertici del Tecnopolo d’Abruzzo, spazio produttivo e di ricerca che si trova a L’Aquila, dove è insediato Dante Labs, rappresentato domani a Montesilvano dal direttore generale, Roberto Romanelli.

L’evento si snoderà in due sessioni: quella mattutina è dedicata alle istituzioni, in entrambe presenta Lippi.

I saluti istituzionali saranno portati da Marco Marsilio, presidente Regione Abruzzo, Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, Carlo Masci, sindaco di Pescara, Nicoletta Verì assessore alla Sanità Regione Abruzzo e Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano.

Interverranno tra gli altri, Andrea Riposati, Ad Dante Labs, Marco Reato e Sandra Salvatore, rispettivamente fondatore e presidente di Vitha Group, Loris Sollini, Mario Pulcini, Carmelo Russo, tutti e tre dirigenti di Vitha Group.

Tra gli ospiti, il prof. Michele Ceccarelli, affiliated with University of Naples “Federico II”, University of Sannio, and BIOGEM working on systems biology and cancer genomics, e Radoje Drmanac, PH.D. Chief Scientific Officer; Complete Genomics, Inc.; Mountain View, California, U.S.A. genomics.