“Dal Parco al mare”, escursione in bici il 6 settembre: ecco dove

SPOLTORE – Il comitato civico #spoltoreciclopedonale organizza un’escursione in bici “Dal Parco al mare” per sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza sull’opportunità di realizzare infrastrutture ciclabili/ciclopedonali di cui il nostro territorio è sprovvisto. I comuni limitrofi, Pescara, Montesilvano e Sambuceto, hanno già da tempo avviato una vera e propria rivoluzione urbanistica che in poco tempo ha migliorato la mobilità e le abitudini dei cittadini, mentre il Comune di Spoltore non ha, purtroppo, realizzato ancora nulla.

Appuntamento quindi alle ore 09.00 di domenica 6 settembre 2020 al Parco di Santa Teresa di Spoltore da dove partirà un’escursione guidata in bicicletta su percorso misto – direzione Ponte del Mare – per coinvolgere la cittadinanza su questi temi esplorando il territorio e dialogando con i promotori dell’iniziativa.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’escursione è obbligatorio chiamare o inviare un messaggio whatsapp al n. 3921785206 e richiedere l’iscrizione al costo di 2 euro. Sarà obbligatorio per i partecipanti osservare tutte le norme anti Covid-19 vigenti. I posti sono limitati.

#spoltoreciclopedonale ha già organizzato alcuni incontri con gli esperti della mobilità alternativa ed ha avviato una raccolta firme presso alcuni esercizi commerciali della zona. Unico obiettivo è di incentivare l’amministrazione comunale a pensare, progettare e realizzare una vera e propria rete di vie ciclabili e ciclopedonali utili a collegare il capoluogo con le frazioni, e queste ultime tra loro, il tutto connesso con i comuni limitrofi e alla Ciclovia Adriatica.