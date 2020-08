Da Campo Imperatore alla cima del Gran Sasso per Report in valigia

Pubblicato il terzo episodio della stagione ‘Abruzzo, dove nasce il silenzio’. Percorso escursionistico verso la cima del Corno Grande, ecco il video

L’AQUILA – È stato pubblicato ieri, sabato 29 agosto, il terzo episodio della stagione ‘Abruzzo, dove nasce il silenzio’ della web-serie Un reporter in valigia. La nuova puntata sulle bellezze italiane vede il giornalista riminese Mirco Paganelli impegnato in un percorso escursionistico verso la cima del Corno Grande (2.912 m), la vetta più alta del gruppo del Gran Sasso e di tutti gli Appennini.



“Aspettavo da tanto tempo di compiere questa piccola grande impresa”, ha detto il video–reporter che questa estate gira l’Italia producendo da sé i suoi video, a metà tra il documentarismo e il vlog di viaggio. “Quando sono arrivato la mattina presto all’osservatorio astronomico, il punto di partenza dei sentieri, ho incontrato un ragazzo che era appena sceso dalla cima del Corno Grande. Si era incamminato alle 2 di notte con una torcia per arrivare in vetta in tempo per l’alba. Al banco del bar dell’ostello lì vicino, mentre sorseggiavamo un cappuccino, mi ha descritta il levar del sole dalla vetta come una gigantesca palla rosa che si alzava dietro all’Adriatico che si trovava laggiù in fondo. La sola idea mi ha fatto mancare il fiato e ho pensato: questo ragazzo non si è voluto lasciar sfuggire l’occasione di ammirare una delle albe più belle del pianeta. La vita è piena di occasioni da cogliere”. Protagonista del video anche Campo Imperatore, “uno scenario imprevedibile che mi ha atterrito per la sua magnificenza”, come lo ha descritto Paganelli. Il terzo episodio è stato pubblicato sui profili social di Un reporter in valigia (YouTube, Facebook e Igtv).