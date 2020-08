I rappresentanti dell’ambasciata spagna in Italia visitano Aielli

AIELLI (AQ) – Il consigliere culturale dell’ambasciatore spagnolo in Italia, Ion De La Riva, ha voluto conoscere da vicino Borgo Universo e le 5 opere realizzate dagli artisti spagnoli: Okuda , han wei, Sam3, Sawe, David De La Cruz.

Il funzionario dell’ambasciata accompagnato, tra l’altro, da un video maker che girerà un documentario in cui verrà raccontato l’incontro tra un borgo italiano e l’arte iberica.

Un ulteriore riconoscimento per il paese di Aielli, che in 5 anni è diventato uno delle mete più ambite per il turismo della zona.

“Abbiamo gettato le basi per una collaborazione tra il nostro paese e l’ambasciata Spagnola per approfondire questo connubio tra arte e artisti iberici” ha spiegato il Sindaco Enzo Di Natale, “borgo universo conta ben 5 opere di artisti spagnoli”.