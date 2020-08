Abruzzo, dove nasce il silenzio: il report sui borghi [VIDEO]

Secondo episodio di ‘Un reporter in valigia’ dedicata all’Abruzzo. Da Santo Stefano di Sessanio a Castel del Monte passando per Calascio e la sua rocca

L’AQUILA – È online il secondo episodio della stagione di ‘Un reporter in valigia’ dedicata all’Abruzzo. Da Santo Stefano di Sessanio a Castel del Monte passando per Calascio e la sua rocca. Il nuovo episodio della stagione dal titolo ‘Abruzzo, dove nasce il silenzio’ della web serie Un reporter in valigia esplora alcuni dei borghi più belli d’Italia, tutti con un tratto comune: essersi sviluppati grazie alla pratica della transumanza, la migrazione stagionale delle greggi. Tutti e tre, infatti, sono come perle di una collana che insegue il tratturo Magno, la via verde che da L’Aquila conduceva i pastori fino al Foggiano dopo alcune settimane di fatica e solitudine. L’episodio è stato pubblicato sabato 22 agosto sui profili social di Un reporter in valigia (YouTube, Facebook e Igtv).



“Ho assaporato fino in fondo l’atmosfera pastorale di questi centri”, racconta il video-reporter Mirco Paganelli che da dopo il lockdown gira da solo l’Italia alla riscoperta delle bellezze dietro casa promuovendo un turismo di prossimità. “Le mie gambe hanno voluto capire cosa significava percorrere ogni giorno ripide rampe di scale che colano dalla collina come lava mentre ci si dedicava all’artigianato e alla pastorizia. Così avviene a Castel del Monte, luogo di produzione del formaggio Canestrato che ha un sapore deciso e schietto come le vette dell’Aquilano”. Ad avere colpito in particolare il giornalista è stato il tramonto da Rocca Calascio. “La sua luce liquida bagna tutto, da Campo Imperatore alla Majella. Tu sei lì ad assaporare la fragranza dell’aria che per un istante pare trattenere il respiro nel momento in cui la palla di fuoco rotola dietro al Gran Sasso. È stato uno degli spettacoli della natura più belli a cui abbia mai assistito”.